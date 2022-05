El propietario del bar de Tartagal se defendió de las denuncias por ruidos molestos

Los cruces entre Sarah Esper, la abogada y vecina de Tartagal y el bar Jurassic Drinks, denunciado por ella por ruidos molestos parecen no acaban más. Ahora, Mauro Vargas, su propietario, realizó un descargo por redes sociales.

El escrito reza lo siguiente:

“Está va a ser la primera y la última publicación que voy hacer.

Después de reiteradas denuncias públicas en redes sociales de una vecina de mi local, llegó al punto dónde todo esto se salió de control.

Nadie supo cómo solucionar el problema personal que tiene esta mujer, no sé si es conmigo, con mi familia o con terceros. Pero alguien tiene que resolverlo y no tengo porque ser yo.

Hace 10 días tuve una notificación de parte de la municipalidad de Tartagal pidiéndome una nueva medición de decibeles y un estudio de seguridad.

Medición que ellos ya habían realizado meses anteriores. Por supuesto que los gastos corrieron por mi cuenta!

Mi local se encuentra 100% habilitado para trabajar. Siempre estuve a disposición de la justicia y de la municipalidad para tratar de solucionar algo que no era mi problema. Pero accedí. No hace falta hacer nada. Pero pedí recomendaciones para no tener ningún problema. Coloque paneles acústicos en todo el local (sin que mi negocio fuese un boliche).

Hice de todo para que todo esto se calmara.

Pero no, seguimos en la misma situación. El día viernes 22/04/22 contraté una empresa privada con técnicos e ingenieros con equipos certificados, que hicieran el estudio en mi local, mi abogado, pedí que viniera gente de fiscalización y control, un escribano para que certifique todo lo que estaba sucediendo, y personal policial para que estén presentes a la hora de medir. Esta mujer fue notificada por la municipalidad para que ya que realiza tantas denuncias públicas, deje ingresar a su domicilio hacer las mediciones correspondientes. No los dejo ingresar. El informe está presentado en la justicia y en la municipalidad. Obviamente mi local está acordé a los niveles normales. ENTONCES ACABEMOS CON ESTA MENTIRA. HASTA DONDE HAY QUE LLEGAR?

Quiero aclarar algo más, el local se INAUGURÓ EL DÍA 4 DE DICIEMBRE. No en octubre cómo está mujer viene diciendo. Cuanta importancia le van a seguir dando a una mujer que no sabemos en qué situación está. Como ya dije, yo no me voy hacer cargo de los problemas que ella tenga. En todo caso que se haga cargo la familia!

Ahh y no quiero dejar de lado que fui denunciado por violencia de género por esta mujer. Entiendo mucho la situación por la que están pasando las mujeres últimamente. Y apoyo plenamente la campaña de ellas para que sean escuchadas. Pero no hay motivo ni razón para hacer ese tipo de denuncia, que por cierto fueron todas desestimadas porque no tiene pruebas. Y ni siquiera nos conocemos personalmente. Es una lástima que una profesional y más que está en ese rubro no tenga noción del daño que causa haciendo esas cosas. Jamás sería capaz de hacerle algo a una mujer.

Y nunca estuvo en mis planes cerrar el local. Y que quede muy claro que no lo voy a cerrar. Hay Jurassic Drink Bar por mucho tiempo más”.