Susana, indignada: "Me gustaría que el pueblo se levante y diga ¡basta!"

En una nota para Radio Rivadavia, Susana Giménez volvió a apuntar contra el Gobierno de Alberto Fernández. En diálogo con Baby Etchecopar, la diva afirmó que está muy preocupada por la inseguridad.

“¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”, exclamó la estrella de Telefe.

Susana indicó que espera un cambio drástico en las políticas del Ejecutivo. "Esto no puede durar. No puede ser que no se respete la Constitución. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”, sostuvo.

La diva manifestó también que la ciudadanía debería reaccionar la inacción del Gobierno. “Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así", añadió.

Susana dijo, además, qué es lo que más le preocupa del país. "Lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No puede ser”, remarcó.

Por último, la diva cuestionó la presión impositiva. "Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso”, sentenció.

Susana Giménez vuelve al teatro: ¿qué obra hará?

Susana Giménez vuelve al teatro, según confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV). El periodista precisó que la diva regresa a la tablas con Piel de Judas, el espectáculo que hizo en Buenos Aires en 2015.

"Confirmado el regreso de Susana. Va a estar en el teatro con Piel de Judas. Para el que no la vio, ella es una de las mejores comediantes", mencionó el conductor.

Ángel indicó que la estrella empieza a ensayar después de sus vacaciones en Miami. "Ahora está en Miami. Se fue por un mes. En abril arranca con los ensayos y en junio sería el estreno", detalló.

Las funciones se realizarán el Enjoy Casino & Resort de Punta del Este, donde está viviendo la diva desde hace un tiempo. /PrimiciasYa