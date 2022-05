Denuncian un supuesto abuso por parte de un suboficial a una cabo

De acuerdo al relato de la mujer, el hombre la habría llevado engañada a un motel y por la fuerza la introdujo en la pieza, donde habría intentado violarla por todos los medios, incluso rompiéndole el pantalón del uniforme.

La denunciante expuso el suceso en la comisaría del norte, pero en la denuncia, según afirma, no fueron explícitos en todo lo que sufrió en un motel alojamiento en la mañana del día 19 de marzo. El hecho se caratuló como abuso simple y recién trascendió ayer.

En su relato, la supuesta víctima contó que fue llevada en contra de su voluntad, engañada, y que a pesar de haberse negado a bajar del auto fue introducida por la fuerza a la habitación, y con fuerza desvestida y manoseada incluso íntimamente.

En la denuncia expuso que el día del hecho, antes de las 7 se cruzó en una parada de ómnibus con un vecino que reviste en la división Infantería, quien "gentilmente" la invitó a llevarla hasta su destino. La policía asegura haber estado con su uniforme completo y que el joven la dejó en la puerta de su trabajo.

Horas más tarde la pasó a buscar y un rato después a plena luz del día comenzó a dar vueltas en el pueblo aduciendo que una camioneta verde los seguía. Luego -contó la cabo- bajó, compró dos cervezas y un sandwich de miga y siguió por calle Arenales al final, hasta dar con El Caribe, un motel alojamiento.

El hombre habría cerrado la cortina de color verde y le habría propuesto que baje, mientras ella se resistía. El hombre la habría introducido a la fuerza en la pieza e intentó por todos los medios violarla, incluso -dijo- le rompió la parte delantera del uniforme de la cabo.

La mujer policía dijo a El Tribuno: "Lamentablemente, no me tomaron la denuncia en serio. La caratularon como si fuera un abuso simple cuando fue una violación. La revisión médica me la hicieron a los dos días. Luego de mi denuncia, a mí, a la víctima, me quitaron el arma porque aducen que no estoy bien psicológicamente, pero si yo no la usé cuando me estaban abusando es porque me sobró temple, porque sabía que nadie luego me iba a creer lo que allí pasó".