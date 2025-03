Volvieron a usar los inhibidores de señal para saquear autos

Nuevamente los delincuentes se vuelven a valer de la tecnología, en este caso de inhibidores, para robar vehículos.

El uso de este artefacto no es nuevo, ya que es una practica que se venía dando en Salta, que, si bien había cesado, volvió a tomar presencia por un hecho ocurrido ayer en un centro comercial de zona sur.

“Quería cerrar la camioneta y no podía. Se me acercó una persona que estaba cerca y me dijo que le pasaba o mismo”, comentaron a El Tribuno, señalando que ambos no podían cerrar la puerta por lo que uno de ellos dijo que podría ser producto de un inhibidor de señal.

Ante esto, un tercer conductor al que le sucedía lo mismo, indicó que lo mejor era llamar a la policía ante la sospecha que podría haber un delincuente. Luego de minutos pudieron cerrar sus vehículos, lo que suponen fue porque el inhibidor dejó de funcionar.

Estos dispositivos bloquean la señal del control remoto del automóvil impidiendo que las puertas se cierren, lo cual es aprovechado por los malvivientes para sustraer pertenencias del rodado.

Para evitar robos es necesario verificar las puertas luego de accionar el cierre centralizado, observar el entorno para detectar presencia de personas sospechosas o vehículos estacionados de manera inusual, evitar dejar objetos de valor a la vista, estacionar en lugares iluminados y con cámaras y denunciar una actividad sospechosa como uso de inhibidor de señal.