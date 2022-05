Otra financiera trucha habría estafado a más de 5 mil salteños

Se trata de Saulo Capital SRL que atendía en una oficina de calle San Juan 495. Tras haber manifestado algunos inconvenientes, la empresa se había comprometido en devolver el dinero a sus clientes, sin embargo no lo hizo.

“A principio de marzo cerraron el local y dijeron que tuvieron inconvenientes con el Banco Central, con el cambio de moneda. Supuestamente nos iban a pagar un 17,5% de intereses de la plata que depositábamos por mes, con un contrato de cuatro o seis meses”, dijo una damnificada.

De acuerdo a lo que manifestó la mujer, “el contador Morales y los asociados dejaron de atender al público, cerraron el local, tenían también otro local a dos cuadras de acá, no nos dieron ninguna explicación, dijeron que estaban analizando si devolvían los capitales o si iban a seguir trabajando. "De un momento al otro dijeron que nos iban a empezar a devolver el capital”.

Habría unos 5 mil salteños estafados por esta financiera ilegal. “Hay gente que tiene el ahorro de su vida, mi viejo puso su platita que se rompieron el alma trabajando. Saulo es una sociedad SRL pero en la sociedad no aparece el nombre del contador Morales, además tiene a otras personas como supuestos dueños, uno de ellos es Javier Pastrana”, dijeron.

Otra de las damnificadas contó a El Tribuno que ella invirtió dinero suyo, de su esposo y de su suegra. “Entré en octubre con el 17,6%, hice una renovación de Marzo. Es mucha plata la que tengo acá, no es solo mi plata, ahora tengo que devolver el dinero y no lo tengo. Ahora me voy a comisaría a denunciar. El miércoles me atendieron y me dijeron que me iban a devolver el capital en cuotas. Yo le dije que no, que en cuotas no me sirve. Yo les di la plata junta, ellos me quieren devolver en 18 cuotas”.