Diputados criticaron el funcionamiento de la línea 144, “estuve 37 minutos esperando”

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, se trató un Proyecto de Ley que proponía disponer la obligatoriedad de la exhibición en oficinas de la administración pública y unidades de transporte urbano e interurbano de la leyenda: “Si sos testigo o víctima de violencia de género PEDI AYUDA: llama gratis al 144”. En este marco, diferentes legisladores cuestionaron el funcionamiento de la línea.

Fue la Diputada Socorro Villamayor, la que comentó que el lunes llamó al 144 para conocer sobre su funcionamiento y “estuve 37 minutos esperando”. Además, la funcionaría cuestionó la ayuda que se brinda desde ese espacio ya que minutos antes de la sesión llamó junto a sus compañeros de la comisión y tras 12 minutos de espera los atendieron, pero no sabían dónde se encontraba el Departamento San Martín.

“Si van a impartir un 144 como línea nacional recuerden que acá en Salta hay gente, que vive, que siente”, reclamó a los funcionarios nacionales y enfatizó: “El 144 no funciona”. Para finalizar su alocución, remarcó cuatro puntos claves: “no atiende de manera rápida; re direcciona; no contempla a la provincia de Salta en su mapa; si se demora, y era una urgencia. La mujer que vio el cartel y no entiendo que no era para urgencia quizás no pueda volver a llamar porque ya no respira”.

Isabel De Vita, pidió la palabra para decir: “La emergencia se atiende en el 911 en nuestro caso. Después quedará el análisis que hay que hacer de forma interdisciplinaria, todos los ciudadanos debemos contribuir a la eficiencia del sistema”.

Por su parte, Laura Cartuccia explicó: “La línea 144 surge para dar respuesta a la violencia de género. Asesora sobre los pasos que se deben seguir para hacer una denuncia”.

“Nos parece muy riesgoso poner en toda la provincia llamen al 144 cuando quizás llamen y no los atiendan. Probablemente las 326 comunicaciones sean de capital o de alguna otra localidad donde este funciona. No nos parece muy responsable publicitar una ley que de acuerdo a donde estés te van a responder o no”, dijo a su turno Cristina Fiore.

Antes de finalizar el debate, se dio lugar a un cuarto intermedio dónde los presidentes de los bloques y comisiones que integran el órgano legislativo dialogaron y decidieron volver el proyecto a comisión y tratarlo con privilegio en la sesión de la próxima semana.