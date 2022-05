Piden fondos para Leonel, un joven con cáncer que vendía huevos de Pascua, para pagar su tratamiento

Desde hace ya algunos meses, el hospital se convirtió en el segundo hogar de Leonel. Su diagnóstico oncológico hizo que su vida cambiara rotundamente y actualmente lleva adelante un tratamiento que le devuelve la ilusión de poder superar esta enfermedad.

Su familia también tuvo que adaptarse a la situación y desde que conoció la noticia buscaron mover cielo y tierra para poder costear este proceso de manera amena y tranquila para el joven de 23 años. Fue así como en el mes de abril comenzaron a ofrecer roscas y huevos de pascua para juntar fondos que les permitan cubrir los gastos.

En esta instancia apareció Agostina Molinaro, una salteña que por casualidad o causalidad llegó a la familia de Leonel para encargarles 600 huevitos de chocolate. Allí conoció la historia del joven y decidió involucrarse. Fue así como compartió el caso a través de sus redes sociales y llamó a la solidaridad de la gente que pudiera ayudar económicamente a continuar con el tratamiento del joven.

Esta semana, Leonel no pudo acceder a la sesión de quimioterapia que le tocaba por no conseguir uno de los medicamentos necesarios. Esto significa un retroceso en la evolución de su salud ya que resulta indispensable no cortar con el tratamiento.

A partir de ello, el 10 de mayo Agostina emprendió una colecta por los medicamentos que le faltaban para que Leonel pueda completar su segunda quimioterapia el pasado lunes. Para ello, compartió el nombre de los medicamentos necesarios y abrieron una cuenta para que los interesados puedan enviar fondos para la familia del joven.

Las donaciones pueden hacerse a través del alias COLECTA123 o bien conocer cómo ayudar a través de la cuenta de Instagram de Agostina, donde la joven deja asentada toda la ayuda brindada y los avances en la salud de Leonel.