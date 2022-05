Escasez de combustibles: “Acá pasan camiones llenos a Bolivia, eso es un hecho y pasa a diario”

El desbarate energético que se refleja en el desabastecimiento de combustibles en gran parte del país continúa generando preocupaciones en los distintos sectores. Agravando la situación, en medio de la escasez de combustible se conoció una grave denuncia que demandaría la inmediata acción del gobierno.

Fuera de los rumores, fue el interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán quien ratificó y esgrimió tener pruebas para demostrar que diariamente cientos de camiones con patente de Bolivia cruzan combustible de Argentina al vecino país.

El faltante de gasoil y diesel se siente con mayor fuerza en el interior provincial. Puntualizando en la zona norte, Zigarán marca que Salvador Mazza solo tiene una estación de servicio YPF. A ésta se le suman una Refinor ubicada en Aguaray y las opciones que hay en Tartagal, donde pueden hallarse más estaciones de servicio.

“En estos momentos en Salvador Mazza no hay combustible, pero vemos que pasan los camiones llenos a Bolivia. No estoy en el ámbito energético pero la realidad es que hay para algunos, pero no para nosotros”

Según indicó el interventor, esta situación fue llevada hacia el gobernador de la provincia. “El gobernador necesitaba pruebas, por lo que le mandé toda la información específica para que tenga la seguridad de lo que yo estoy diciendo”, comentó Zigarán ante FM Aries.

Esta situación se da luego de largas semanas donde diferentes actores manifestaron su preocupación por el desabastecimiento de combustibles. Particularmente en el interior, ya se resintieron las frecuencias de algunos transportistas y pueden verse largas filas de camiones y automóviles a la espera de poder cargar sus tanques para continuar su camino.