El interior salteño está sin gasoil: "El faltante ya es para toda la sociedad"

Acorde pasan los días, crece la preocupación en el interior de la provincia por la falta de nafta y de gasoil, faltante que causó el desabastecimiento en varias estaciones de servicio donde ya no hay combustible, en otras hay largas filas tratando de conseguir un poco, entre otras imágenes.

En ese contexto, esa preocupación se hace fuerte en el norte salteño donde los productores agropecuarios temen perder sus cosechas, pero la necesidad ya se torna general. Así lo aseguró el diputado provincial por San Martín, Franco Hernández, en su visita a la redacción de InformateSalta.

El legislador aseveró que la faltante no ataca solo a los productores “sino que ya es para toda la sociedad, si no se avanza el transporte público o privado porque no hay combustible, no avanzan las economías regionales y eso es preocupante”, reflexionó primeramente.

Incluso señaló que él se vio afectado ya que, al no conseguir combustible, no podía viajar hasta la Capital salteña, como así su padre que no podía ir a trabajar, por dar algunos ejemplos del impacto de esta situación.

“Imaginensé lo que es para el desarrollo agroindustrial, para el desarrollo de la provincia, del norte donde las fincas no están al lado de la ciudad, están en el interior profundo de San Martín, de Orán, de Rivadavia, del Chaco profundo, ellos necesitan una solución a los problemas”, aseveró el legislador.

En este punto Hernández solicitó medidas al respecto al Ministerio de Producción de la provincia. “Quiero creer que están al tanto de esto tomando decisiones, con reuniones con Nación, los directivos de YPF para dar una solución concreta a los productores, si hablamos de producción y no hay transporte, la producción no sirve y la producción se cae”, recalcó para concluir.

“Necesitamos decisiones concretas para una Salta productiva que se pueda desarrollar”