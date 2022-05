Hepatitis grave: No hay casos en Salta y la vigilancia epidemiológica sigue en alerta

En los últimos días, un nuevo virus de la hepatitis atemoriza a Europa. Por esto InformateSalta se contactó con Francisco García, Jefe de Epidemiologia de la Provincia de Salta y Bernardo Biella, especialista en salud, para que brinden información sobre la enfermedad y cómo prevenirla.

Francisco García, buscó tranquilizar a los salteños informando que de momento: “No tengo registros de niños enfermos por hepatitis. De la Hepatitis desconocida no tengo ningún caso sospechoso”.

“Tenemos instalado el sistema de vigilancia que es la alerta nacional, de acuerdo a estas indicaciones. Hasta ahora no tenemos reportado ningún caso, lo que tenemos es alerta como todos los servicios, pero no tenemos ningún caso bajo estudio o sospecha”, continuó.

Por su parte, Bernardo Biella explicó: “La hepatitis es la inflamación del hígado. Se puede producir por distintas causas, dentro de estas se encuentran las hepatitis virales existen de acuerdo a las letras A, B, C, D, E, F y G. Todas estas existen, las más comunes son las A, B y C. La A es la que se pescan todos los chicos por tocar algo y llevarse la mano a la boca, es la hepatitis endémica. Las hepatitis B y C son de transmisión sexual y transfusional”.

“Esta nueva hepatitis que ha aparecido y afecta a los chicos de 3 a 16 años, aparentemente se transmite e ingresa por boca. No la tenemos en Salta, es una hepatitis que si bien ingresa como la hepatitis A actúa como la hepatitis B y C, rápidamente produce un derrumbe hepático hace que el hígado deje de funcionar”, continuó.

Para finalizar recomendó, “la manera más sencilla de prevenir esta hepatitis es el lavado de manos. Hay muchas hipótesis, una es que aparentemente estaría en el pelo de los perros, pero por ahora no existen certezas. Lo que sí sabemos es que si nos lavamos las manos no nos contagiamos”.