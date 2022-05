¡Todo sube! Ya aumentaron los cigarrillos en Salta, mirá los nuevos precios

Tal como estaba previsto y como lo anunció InformateSalta, el bolsillo sintió un nuevo golpe en medio de este contexto inflacionario por el cual atraviesa el país, sobre todo para aquellos que son fumadores: desde este lunes subieron los precios de los cigarrillos.

Así lo pudo comprobar nuestro medio al visitar un drugstore del microcentro de la ciudad de Salta, para verificar los cambios en los precios de los paquetes. “Los de las tabacaleras más grandes y líderes del mercado, a partir de hoy, tienen un nuevo incremento que es alrededor del 10%, subiendo entre $30 y $30 por paquete”, explicó su vendedor.

¿Cómo son los nuevos valores que se van a encontrar en las góndolas de los kioskos? Según este comerciante, las más consumidas pasarán a promediar entre $280, $290 y $300, siempre hablando de las marcas líderes de tabaco.

“El más caro es el de $350 que no es el más consumido, lo busca cierto consumidor pero ese es el más caro”, indicó el comerciante agregando que la más vendida es Malboro, que en sus diferentes versiones, está costando $290 y $300 el atado.

“El más barato es L&M, de $220 y $230, más o menos”

Consultado sobre si los salteños están consumiendo o están dejando de comprar, comentó que cuando se producen los cambios de los precios, baja un poco las ventas o hay migración de marcas, pasando a las de costos más accesibles, o a segundas marcas que las mismas tabacaleras ofrecen.

No obstante, algo que aclaró es que estos cambios en los valores ya no generan tanto impacto a los consumidores, quienes están acostumbrándose a las reacomodaciones cada 3 meses. “Ya ni sorprende porque la suba es constante en todos los productos, no solo en los cigarrillos, pero ellos ya saben que el precio sube fijo cada 3 meses”, concluyó.

“Seguramente la próxima suba será a principios de agosto”