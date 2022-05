Metán: un hombre busca a su hija que no ve hace 37 años

Un hombre oriundo de Metán se emprendió en una búsqueda que pretende recuperar el contacto con una de sus hijas. Hace 37 años, él tuvo que viajar a Buenos Aires para buscar trabajo y no volvió a saber de ella.

En diálogo con Multivisión Federal, Juan Carlos Parada, quien hoy tiene 72 años, contó que Josefa del Valle Parada, su hija, nació el 5 de diciembre de 1982 y la última vez que la vio fue cuando ella tenía 2 años.

“Acá no había trabajo, me fui, le dije a mi ex que me espere hasta que consiga trabajo allá en Buenos Aires y me quedé un largo tiempo. Volví en el 2007, tengo 5 hijos más y la estoy buscando para que ellos se conozcan”, dijo.

En este sentido, detalló que le comentaron que tanto su ex mujer como su hija estarían en pareja con policías y habrían estado viajando por el país, aunque cree que actualmente residen en Salta Capital.