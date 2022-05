En solamente 9 fechas del Federal A, los 3 equipos salteños ya cambiaron de DT

Ya transcurridas 9 fechas de torneo Federal A en donde militan los equipos salteños Central Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, los tres equipos ya salteños cambiaron el cuerpo técnico algo que llama la atención y demuestra que solamente interesa el resultado debido a la gran campaña que tuvieron cuervos y albos la temporada pasada en donde se quedaron en la puerta para lograr el ascenso a la Primera Nacional.

Transcurrida la mitad del campeonato el primero que terminó cambiando de rumbo es el albo que luego de la fecha N°7 rescindió contrato con Ever Demalde que aterrizaba en Salta los primeros días de enero para hacerse cargo del equipo millonario después de una temporada en la que el conjunto albo llegaba a una final por el ascenso. Demalde apareció como discípulo de Marcelo Bielsa tras ser su ayudante de campo en el Olimpyque de Marsella pero lamentablemente su mensaje no llego a los jugadores y se terminó yendo por la puerta de atrás como uno más del montón.

En el albo ya asumió Arnaldo Sialle en el que por ahora su mandato en el equipo de la calle Vicente López va bien encaminado ya que todavía no conoce la derrota.

Antes del clásico entre Cuervos y Santos, la era Martín Martos ya parecía tener fecha de vencimiento debido a que a los dirigentes no les gusto que el entrenador perdió por 7 goles en dos partidos y su mensaje no les llegaba a sus dirigidos.

Las formas y el trato que recibió el ex entrenador antoniano no fue el esperado, más cuando se supo que ningún dirigente después del clásico le comunico que no seguiría en su cargo hasta que en el día de hoy recibió el llamado que le comunicó la decisión, teniendo cerrado por la espalda a su remplazante.

Por último en el cuervo llamó la atención la salida de su flamante técnico Ezequiel Medran debido a que viene segundo en el campeonato y se encamina a ser uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso a la Primera Nacional pero el entrenador santafesino recibió un llamado que fue difícil rechazar, y fue de Atlético Rafaela en donde creció, surgió como jugador profesional y logró un ascenso por lo que le comunicó a la dirigencia que dejaría su cargo para cumplir el sueño de dirigir el equipo de sus amores, lo que si deja una gran marca en el equipo azabache ya que fue el entrenador que alcanzó el ascenso del Regional Amateur al Federal A luego de que el equipo permanezca 5 años en la última categoría del fútbol argentino.

Mientras que cuervos y santos se disputan su remplazante, que se trata de Pablo Martel quien dirigió Güemes de Santiguo del Estero en el Federal A y logró el ascenso a Primera Nacional. Todo encaminaba a que iba a ser el próximo DT antoniano, pero el cuervo al quedarse sin Ezequiel Medran no fue ni lento ni perezoso y le hizo una oferta superior para hacerlo cambiar de parecer y que arribe en el club azabache y no el equipo de Lerma y San Luis. Serán horas decisivas ya que el entrenador Martel llegará en los próximos días y tendrá que decir entre dirigir al cuervo o al santo.