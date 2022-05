En Salta, el Censo Nacional 2022 inició con total normalidad

Hoy se realiza el censo 2022 en todo el país. Personas censistas visitarán todos los hogares de la Argentina, realizarán entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital y les solicitarán el comprobante de finalización a quienes hayan elegido el Censo digital.

En Salta un total de 16.079 censistas relevarán 402460 viviendas en toda la provincia. Estarán identificados con chalecos y credenciales o también con delantales, aquellos que son docentes, y abastecidos con las correspondientes herramientas de trabajo, indicó Ricardo Teysier, coordinador provincial Censo 2022.

El proceso de relevamiento inició con total normalidad a las 8 de la mañana, como estaba previsto y se extenderá hasta aproximadamente hasta las 18, horario en que los censistas regresarás a sus correspondientes sedes para descargar los datos obtenidos.

Al respecto Teysier informó que habrá un censista por cada manzana, cada uno de ellos llevará su identificación con un código de barra, su nombre, su DNI y también un número de teléfono por si el vecino censado necesita realizar algún tipo de llamada, consulta, queja o sugerencia. También destacó que se cumplirá con todos los protocolos sanitarios por COVID-19.

Finalmente, el coordinador del Censo 2022 recomendó a la población que no haga ingresar al censista a su domicilio ya que el cuestionario que deberá responder no dura más de 15 o 20 minutos. Y agregó que el censo es anónimo por lo que el vecino no deberá dar su número de documento, solo su nombre de pila.

Cabe destacar que en la última semana un 31,9 % de la población de Salta realizó el censo digital, esta es una herramienta que permitió completar el cuestionario censal en línea y que estuvo disponible hasta el día de ayer.

El Censo 2022

Por primera vez, se hará un censo de derecho, es decir, las personas serán contabilizadas según su lugar de residencia habitual (donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana).

Los censos permiten saber cuántos somos, cómo somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos en el territorio. Cada censo representa un momento histórico del país, y la mirada de la época en la que se realiza: cómo se implementa el censo, qué interesa conocer, qué se pregunta, cómo se obtiene esa información y los avances tecnológicos disponibles.

El último censo fue en el año 2010, llamado “Censo del Bicentenario”, que retomó la técnica de muestreo utilizada en 1980 y 1991, con la aplicación de un cuestionario básico y otro ampliado.