En Salta ya se censó a más del 28% de las viviendas

En Salta, censistas realizan desde esta mañana un trabajo de relevamiento de datos en toda la provincia. Hasta el mediodía 114.118 viviendas, es decir más del 28%, de un total de 402.460 ya fueron censadas. El operativo se lleva a cabo en el marco del Censo nacional 2022.

Ricardo Teysier, Coordinador provincial del censo, informó que los censistas en zonas consideradas peligrosas cuentan con protección de los efectivos policiales para que puedan realizar su trabajo de forma segura.





Vale recordar que cada voluntario está debidamente identificado, con chalecos, credencial o delantal, sobre todo los que son docentes. A cada uno de los más de 160 mil censistas se le asignó una cuadra, por lo que deberán visitar entre 30 y 32 viviendas.

El operativo se llevará a cabo hasta las 18 horas, horario en que los censistas regresarán a sus correspondientes sedes. Los resultados aproximados podrían estar en 48 horas, y los resultados finales estarán en 6 meses.

Teysier recordó que el censista no debe ingresar a la vivienda, la respuesta del cuestionario no dura más de 15 a 20 minutos, en caso de que no haya hecho el censo digital. Quienes optaron por auto censarse, solo deberán entregar el código alfa numérico.

Recordar que el censo es anónimo por lo que el vecino no deberá dar su número de documento, ni ninguna identificación, solo su nombre de pila.