Recomendaciones para cuidar a las mascotas en época de frío

El médico veterinario del Hospital Municipal de Mascotas, Luciano Simkin, se refirió a los cuidados de los animales en temporada de frío. Además recordó que continúan las campañas de vacunación antirrábicas en los barrios y castraciones, también en el Hospital de Mascotas municipal, y en el CIC de Unión y en el CIC de Limache.

Con la llegada de los primeros fríos, dijo “afortunadamente hay gente que es empática con los animales y les ponen cuchas en la calle y frazada”. Con respecto a una práctica común de colocarles ropa a las mascotas, Simkin dijo que no siempre es favorable.

“Hay dos posturas respecto a vestir o no a las mascotas. Hay animales que se les corta el pelo, en esos casos sí se les puede poner un buzo. Generalmente a los perros de pelo largo no les hace falta, hasta puede llegar a provocar algún problema en la piel del animal, no es recomendable. Para los callejeros tampoco se recomienda ponerles ropa, salvo que sean de pelo corto”, dijo.

Veterinarios recomiendan disminuir la frecuencia de los baños corporales (cada seis semanas si es posible) y realizarlos siempre con agua temperada, evitar los cortes de pelo durante la época de invierno y mantener el pelo limpio y con buen cepillado.

Asimismo, aconsejan seguir una alimentación alta en energía, si la condición de la mascota lo permite, colocar ropa en aquellos que están adaptados o usar mantas de polar para abrigarlos, así como asegurar una buena fuente de calor dentro de la casa. También llaman a evitar los paseos o salidas al exterior, estimular la actividad física dentro de la casa y mantener especial atención en cachorros.