Crisis del combustible: Estaciones de servicio fijan límites de compra en Salta

Desde hace varios meses en Argentina preocupa la escasez de combustible. Incluso en algún momento dirigentes políticos advirtieron que el combustible existente no sería el suficiente para levantar la cosecha del campo.

En diálogo con InformateSalta, Pablo Morillo, propietario de una estación de servicio en el interior de la provincia comentó: “Sigue la escasez, sobre todo en diésel porque se importa una gran cantidad y lo que producen las compañías no alcanza para abastecer el mercado. Tenemos un máximo permitido por las petroleras, un promedio de acuerdo a los 12 meses”.

En esta línea advirtió, “lo que nos dijeron es tenes esta cantidad para comprar, no podes comprar más". La situación se agrava cuando se piensa en los “sectores que no compraban en la estación de servicio, como ahora no hay, acuden a la estación de servicio”.

Debido a la situación actual y la imprevisibilidad del mercado a futuro, en diversas estaciones de servicio se fijó un cupo de carga por vehículo. Morillo explicó que en su caso se fijó un cupo de 50 litros en diésel, “así podemos llegar a una mayor cantidad de vecinos satisfechos. Con el fin de que no se nos vaya todo en una sola empresa”.