Para Urtubey el asistencialismo “no da más” y es necesario volver a producir

El ex gobernador de la Provincia, el Dr. Juan Manuel Urtubey participó del congreso Peronismo Futuro que organizó el Partido Justicialista de Mendoza, donde se abordaron tres ejes: independencia económica; soberanía política y justicia social. Al encuentro asistieron los principales dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno nacional y de gobiernos provinciales.

En este marco, el ex mandatario provincial y dirigente del PJ salteño, señaló que “hay que volver a escuchar al general Perón”, quien decía que “la acción política ha de ser para amalgamar un pueblo, jamás para disociarlo y contribuir a su propia destrucción interna”. Es por ello que considera que es necesario “volver a la gente, sin intermediarios. Argentina necesita un Proyecto Nacional”.

Por otro lado, Urtubey resaltó que “el peronismo no es una franquicia. Nos ponemos el nombre peronista esperando con ansias el momento de cambiarlo para poner el nuestro. Quieren usar al peronismo como un medio para ganar y no como un camino al bienestar y la felicidad de los argentinos”.

En lo que respecta al proyecto Nacional, el dirigente manifestó que “El signo de esta nueva etapa no es otro que la construcción de acuerdos amplios y generosos, acuerdos que vuelvan a colocar a la Argentina en la senda de la producción, el trabajo, el desarrollo y la modernización. El modo simplemente asistencialista ya no da más, ya no alcanza”. Y agregó que tal como lo decía Perón “Gobernar es crear trabajo, la meta de todo ordenamiento económico debe ser producir, producir, producir”.

Urtubey aseguró: “No tengo dudas que éste es un momento crucial de nuestra Patria, o profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de clarificar y edificar una gran Nación o continuamos paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva frustración”.

Finalmente, declaró que está “en otra, no me engancho en el club de la pelea. Para mí es tiempo de establecer la paz. Los argentinos queremos paz. El peronismo no puede ser el partido de la lucha de clases, tiene que ser el partido de la unidad nacional".