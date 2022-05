La víctima del cantante de los Lirios Colombianos sufre angustia y ansiedad

Desde el martes pasado, y con un tribunal unipersonal, Cristian Daniel Rodríguez, del reconocido grupo tropical “Los Lirios Colombianos” es juzgado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de la hija de su ex pareja, en tanto, se encuentra pendiente una investigación por un delito similar adjudicado a un hermano del cantante, en el cual la víctima fue la misma menor.

El juicio, según lo informado desde la justicia, es llevado adelante por la jueza Gabriela González, quien deberá resolver la suerte del cantante, contra quien pesa una grave acusación, la cual surge de la denuncia radicada en su contra por su ex pareja, el 7 de noviembre de 2020.

Al abrirse el debate, se expuso en detalle la acusación penal, en la cual se dio a conocer cómo se produjeron los hechos imputados por la fiscalía. Al respecto, este medio pudo conocer que los abusos sexuales fueron cometidos cuando la víctima tenía, entre 7 y 9 años.

Según lo revelado por su madre, recién tomó conocimiento de lo sucedido el 29 de junio de 2016, cuando su hija se animó y le contó los vejámenes que sufrió por parte de Rodríguez, con quien la mujer inició una relación sentimental, la cual no tuvo sobresaltos, pero que, al año, cuando quedó embarazada, todo cambió.

Posteriormente, la pareja finalmente se disolvió debido a hechos de violencia en perjuicio de la madre de la menor, lo que derivó en la expulsión del cantante de la casa de su ex pareja, sin que hasta ese momento se conociera que, además del maltrato, también había abusado de la menor.

Todo salió a luz, cuando la menor tuvo un altercado con un hermano, hijo del cantante, a quien rechazaba, casualmente, por la relación con su abusador, hecho que la llevó a dialogar sobre el asunto con su madre, quien le aconsejó que debían hacer la denuncia.

En su relato de lo ocurrido, la menor, ahora de 19 años, contó que, a los 7 años, cuando su madre se iba a trabajar, el cantante solía ingresar a su habitación, donde primeramente se mostraba amable y le decía palabras cariñosas, pero luego, al hacerle algunas caricias, comenzó a introducir sus manos hacia las partes íntimas de la pequeña.

Dijo que esta práctica luego se agravó, ya que el acusado introducía sus dedos en los genitales de la menor. Los abusos eran frecuentes y se extendieron hasta los 9 años, cuando momento en que el acusado se fue de la casa por “problemas de hechos de violencia familiar que tenía con su madre”.

Investigación pendiente

A este hecho, la joven reveló otro más que aún está en investigación. Una acusación contra un hermano del juzgado, a quien acusó de haberla sometido a otros abusos sexuales, los que ocurrían cuando visitaba la casa de la madre de los Rodríguez, en el barrio Bancario. Dijo que tenía 14 años y que el hermano del cantante solía ver pornografía, obligándola a ver con él mientras también hacía que le tocara el pene y otras prácticas sexuales.

Tras la denuncia, y según lo sostenido por el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, quien llevó adelante la investigación del caso, los abusos sexuales imputados al cantante quedaron probados y que tales hechos causaron un grave daño físico y psicológico a la menor.

Al respecto, la psicóloga María Laura Silisque, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, CIF reveló que de la menor “se infiere como rasgo particular de su personalidad, la introversión, el retraimiento y la inseguridad, además de un elevado monto de angustia y ansiedad frente a su propio cuerpo, dificultades en la construcción de su esquema corporal, indicadores que remiten a un trauma temprano y una afectación vinculada al área de la sexualidad”.

Asimismo, señaló que “no presenta indicadores compatibles con mendacidad o fabulación; las alteraciones y fallas que emergen a nivel del pensamiento surgen como efecto de vivencias traumáticas que impactaron de manera desfavorable en su constitución psíquica.”.

Su madre, al declarar tras la denuncia que inició la investigación, indicó que “al comienzo mi relación con él (Rodríguez) era normal, pero todo empezó mal cuando yo me embaracé al año de estar juntos” y aclaró que recién “el 29 de julio del 2016 me entero que Cristian había abusado de mi hija, razón por la cual no le entrego a mis hijos”.

Con estos testimonios, y otras pruebas presentadas por la fiscalía, el caso se debatió la semana pasada. Se espera conocer el veredicto del caso mañana.