Zaira ya se encuentra en el hospital de Embarcación y espera el traslado a Salta

La niña de 12 que vive con sus abuelos y padece una enfermedad degenerativa, ya se encuentra en el hospital de Embarcación y espera el traslado a Salta. Algo a tener en cuenta es que en el pasado fue atacada por un chacho que le mordió la mano arrancándole parte de sus dedos.

Tras algún tiempo de espera, la niña wichí fue trasladada al Hospital de Embarcación en dónde aguarda el traslado al Hospital Materno Infantil en Salta Capital.

Luego de que profesionales de la salud se presenten en su vivienda, anoche la niña fue trasladada desde Misión Chaqueña hacia el Hospital San Roque, en Embarcación. Consultados por MultivisiónFederal especialistas del nosocomio opinaron al respecto.

La postal que encontraron los médicos que visitaron la vivienda en la que Zaira vive junto a sus abuelos.

“Había dudas planteadas en el traslado, la idea era que los profesionales fueran a Misión Chaqueña pero por orden del Ministro Esteban y el gerente del Hospital Materno Infantil, la nena tenía que estar en el hospital para poder estar bajo control. Se ha comunicado el Sr. Gobernador, por la situación de la niña”, comenzó diciendo un médico del lugar.

“Encontramos una situación lamentable, la primera vez que me apersono a verla a ella. Pude hablar con ella, hacerla entender. Ella se manifiesta solo con señas y los familiares dijeron que dijo que si, que estaba de acuerdo con venir. Se llegó a un acuerdo con la familia y por suerte Zaira ya está acá”, agregó más tarde.

Cabe destacar que la situación familiar de la niña es particular, perdió a su madre por un cáncer de útero y vive con sus abuelos en una comunidad wichí.

Su abuelo, Aurelio comentó sobre el traslado de su nieta: “La trajeron con pocas ganas, casi que no vine. Estamos esperando la gente de Salta, si no vienen Zaira se vuelve conmigo. No quiero que la tengan acá en Embarcación, quiero que la lleven al Materno Infantil”.

“Estuvimos con la gente de Jujuy, ellos nos entregaron puertas y ventanas que ahora están colocando en casa”, finalizó el hombre que se mostró muy agradecido por la ayuda recibida.