Crisis del combustible: "No es normal la escasez de combustible"

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor realizaron diferentes controles en estaciones de servicio para controlar diferentes aspectos referidos a la disponibilidad de los distintos combustibles. En este marco, InformateSalta dialogó con Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores. La problemática del combustible no parece haber mejorado.

“Consideramos cuanto menos inoportuno el procedimiento, si bien se trata de una resolución vieja que los estacioneros cumplen. Lo que no es normal es la escasez de combustible. Hacen un procedimiento administrativo con la intención de aplicar una multa cuando se sabe que no hay combustible”, comenzó diciendo.

Más tarde agregó: “El estacionero no tiene combustible para vender y todavía tenemos que recurrir a un abogado para hacer un descargo por no haber puesto un cartel, no es resistencia a cumplir con una norma es simplemente que no consideramos que sea oportuna la medida”.

Según Pérez “se realizaron inspecciones a siete u ocho estaciones y se realizaron sanciones a tres”. Además, adelantó que desde la Secretaría de Defensa del Consumidor se analiza ampliar los procedimientos al interior provincial.

En esta línea especificó que la escasez de combustible es más amplia fuera de la Capital, ya que existen pueblos con pocas estaciones en kilómetros mientras que “en la ciudad hay alternativas de carga”.

La norma por la cual se realizaron las inspecciones y las sanciones, establece que deben informar diariamente, durante el horario de atención al público, con carteles visibles ubicados en los accesos o veredas de las estaciones de servicios, la disponibilidad de venta de los diversos combustibles del mercado GNC, gasoil, nafta súper o Premium, aclarando si hay o no stock.