Rusherking reveló cuál fue la reacción de sus padres cuando les confirmó que salía con la China Suárez

El fin de semana, Rusherking estuvo en PH y habló por primera vez, largo y tendido de su relación con la China Suárez. Si bien hace muy poco que están juntos, jura que está ’muy feliz y enamorado’ lo cual le permite sobrellevar todo lo que trajo aparejado su relación.

En tren de confesiones, contó que tuvo que hablar con sus papás al respecto. "Les dije que no crean todo lo que se dice. Vos ponés la tele, leés los títulos y ya la gente piensa cualquier cosa... por eso siempre les pido es que me llamen primero, que me pregunten".

Luego, sumó detalles de cómo toman ellos su romance con la polémica actriz: "Están tranquilos porque siempre les cuento que Eugenia es una muy buena persona a la que quiero mucho, que me quiere mucho y me cuida. Cómo es ella conmigo, es lo que más me enamora y mis papás lo saben".

En la nota, Rusherking también contó cómo fue que comenzó su relación, el primer acercamiento y todo lo que sintió a partir de lo que eso generó en la gente. "No estoy acostumbrado, me cuesta un poco lo mediático", admitió. /Pronto