Astrolabio, la agencia de viajes que quedó en el medio de la estafa a dos salteñas

Hace algunas horas conocíamos la historia de Florencia y su amiga, dos salteñas que soñaban con conocer las playas paradisíacas del Caribe Mexicano, pero todo terminó en una estafa.

Cada una de ellas había pagado una suma total de casi 500 mil pesos por el viaje que por la pandemia fue reprogramado y ahora, cuando quisieron ponerse en contacto con el vendedor, identificado como Diego López, para coordinar el viaje, no apareció y las bloqueó de todos lados.

Desde InfomateSalta nos pusimos en contacto con Florencia Barrionuevo, una de las damnificadas, y contó que ayer se comunicó con la titular de la agencia donde ella fue, ubicada en Gral. Guemes 323 y dialogó con la dueña. “Ella sostiene que le prestó la agencia a este vendedor para que él se junte con sus clientes, ya que no tenía un lugar físico para trabajar”, contó.

El nombre de la empresa es “Astrolabio” y según lo manifestado por la mujer, ya no están en esa dirección desde la pandemia.

“El Sr. López no me hizo recibo por los USD que aboné en mano a nombre de esta empresa, sino a nombre de él, pero también abonamos con tarjeta de crédito, estoy solicitando al operador mayorista que nos informe a nombre de quien se facturaron, y la devolución del dinero, ya que nosotras no viajamos, y eso ya se pagó”, afirmó.

En este sentido contó que le pidió a la titular de Astrolabio que haga la denuncia correspondiente. También confirmó que son más las personas damnificadas que en las próximas horas realizarán la denuncia correspondiente.