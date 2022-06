Atletismo en Salta: “Es un deporte formativo que desarrolla temple, disciplina y carácter”

Después de que el gobernador Gustavo Sáenz confirme que se realizará una refacción en las pistas de atletismo de alto rendimiento que se encuentra en Cachi y la otra en la Capital salteña, InformateSalta dialogó en exclusiva con Carlos Visentini el entrenador de atletismo de la Selección Nacional para que cuente las sensaciones de la gran noticia que recibió el deporte salteño.

En diálogo con InformateSalta Carlos contó que la noticia de que se restauren los centros de entrenamientos es: “Una noticia muy grata ya que hace mucho años que la pista cumplió un ciclo y ya estaba muy deteriorada tanto esta como la de Cachi”, además agregó que “ya era una necesidad que teníamos porque las pistas tienen que variar entre los 8 a 15 milímetros de espesor y la de acá tiene sectores que no cumplen con eso”.

Agregó que el arreglar las pistas va favorecer al deporte y explicó por qué los atletas eligen venir a practicar el deporte a la provincia: “Muchos atletas eligen Cachi para hacer un entrenamiento en altura por lo que Cachi es un lugar ideal. Además de la pista tiene un clima excepcional sin lluvias y muchos lugares para hacer trabajos que no se hacen en pista”.

Contó además sobre la cantidad de chicos que practican el deporte en la escuela provincial: “El grupo de la escuela provincial de atletismo hoy cuenta con 100 chicos de 11 a 34 años que hacen distintas disciplinas”.

En ese contexto reconoció que muchos no conocen las disciplinas porque no se trata de un deporte tan popular como lo es el fútbol. “Si es una verdadera pena porque la riqueza que tiene el atletismo para el desarrollo de cualquier niño para su futuro esté o no esté en el atletismo es tan profundo porque tiene que aprender a saltar correr y lanzar que es la base de cualquier deporte y el atletismo quedó abajo a la publicidad”.

Por ultimo dejó un mensaje claro para los que se quieran sumar al deporte “El atletismo es un deporte muy formativo porque además desarrolla el temple, disciplina, y carácter en la competencia individual y mucha gente dice que no importa ganar o perder pero si es importante, porque forma el carácter de la persona si perdés te preparas mejor para poder ganar y otro mensaje es que es gratis solo tenés que venir con ganas y ropa de educación física para hacer deporte”.