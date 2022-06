Gramajo criticó al municipio por "cobros indiscriminados e ilegítimos" en los impuestos

Contundentes fueron las palabras con las que la concejal Soledad Gramajo se refirió al Poder Ejecutivo Municipal, respecto a esta situación que quedó vislumbrada desde una resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos, por inconsistencias en el cobro de tributos municipales dentro de las facturas del servicio de energía eléctrica.

Este tema no pasó desapercibido en la sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante capitalino (el cual adelantó su reunión por el partido de la Selección Argentina), donde Gramajo deslizó sendas críticas por estos tributos que, a su consideración, no tienen el respaldo del cuerpo deliberativo.

La edil dijo que le hacía “mucho ruido” que el Ejecutivo municipal “malinterprete los impuestos, sobre todo el inmobiliario”, al mismo tiempo que no ha visto hasta la fecha “nada firmado entre EDESA y el municipio que pasara por el Concejo y que lo habilite a hacer cobros indiscriminados, ilegítimos, arbitrarios”.

Aquí señaló que los perjudicados por esta actitud que acusó, son los vecinos quienes “están pagando sus impuestos, son los contribuyentes, trabajadores, y no me quiero imaginar lo que pasa en los barrios más vulnerables, gente que por desconocimiento o sin recursos viven en un mismo catastro, esto no da facultad a que el Ejecutivo cobre doble, es ilegítimo, ilegal”, remató.

“No podemos permitir esta aberración”

Gramajo dijo que estuvo recibiendo denuncias de allegados, conocidos y vecinos que están enojados por esta situación. “Tengo reclamos que no están siendo vistos, nosotros debemos defender a los ciudadanos, a quien no puede hacer un sucesorio o quien vive en su hermano en una misa casa, no podemos permitir que tengan doble, triple impuesto”, le manifestó a sus pares.

Algo más que la concejal se animó a criticar al municipio es que desde la comuna también están cobrando, dentro de la factura en cuestión “un ítem que dice ‘Protección de Personas y Bienes’, ¿nos podrían explicar de qué trata? ¿A dónde va esa plata? A los concejales nos gustaría saber dónde está”, concluyó su manifestación.