Una diputada kirchnerista destruyó a Guzmán y dijo que "cumplió una etapa"

"Yo lo dije y no quiero que caiga mal; creo que Martín (Guzmán) cumplió una etapa, creo que el Gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones hasta algunos actores que no son parte de nuestro espacio y me parece que no alcanza con un ministro. Falta una cosa mucho más potente. Obviamente, Alberto es el presidente que eligieron los argentinos, obviamente es quien tiene la última palabra, pero creo que no es la única". Con esa contundencia, la diputada nacional Cecilia Moreau cruzó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y también a Alberto Fernández por la ausencia de respuestas en el Gobierno a problemas centrales como la inflación. Lo hizo en un reportaje que le hicieron Paulino Rodrigues y Eleonora Cole en el canal LN+ justo cuando se inicia en la Cámara de Diputados el debate por el proyecto para el pago al FMI con fondos que el Gobierno considera "fugados" por argentinos.

"Cuando uno dice vamos a seguir analizando que hacemos con el precio de los alimentos, no hay que seguir analizando, hay que hacer. No puede seguir pasando que un mismo producto este a distintos precios, en distintos supermercados a dos o tres cuadras de diferencia", insistió Moreau.

¿Como esta viviendo estos días del gobierno?, se le preguntó. "La verdad estoy viviendo estos días de la Argentina con mucha incertidumbre y con angustia. Creo que la tenemos todos los argentinos y las argentinas. Necesitamos buscar una solución, un camino, un ordenamiento, de las cuentas, de los salarios, de los precios de los alimentos, de los precios de la medicina, de los precios de los colegios, el tema alquileres", respondió.

"Son muchos interrogantes en los términos de la pandemia, después de una situación muy complicada en términos de lo que significó el acuerdo con el Fondo y lo que hoy representa, en medio de una guerra, la verdad que no estamos bien", sentenció en un mensaje dirigido a Guzmán y tambien la Casa Rosada.

Sobre la interna del Frente de Todos fue directa: "Uno ve que en el medio hay disputas en nuestro espacio político, disputas en Cambiemos, extremos que se hacen daño, en ese sentido no puedo verlo con tranquilidad, ni con alegría o esperanza".

¿Si la gestión Guzmán llegó al limite, imaginas a un Redrado, un Massa con un ministerio grande?, se le consultó.

"Lo primero que tiene que ocurrir es lo que paso en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Axel, lo que hizo Massa, Malena Galmarini, que es la institucionalización en una mesa del Frente de Todos, donde tienen que estar ellos los gobernadores, Cristina, el presidente,y se busquen tres o cuatro temas sobre los cuales poder ponerse de acuerdo y seguir para adelante", describió..

Sobre un rediseño del Gabinete, manifestó: "No soy quien para pensarlo, pero a veces no hay que tenerle miedo a los cambios de nombre. Estamos preocupados. Por ahí un cambio esta bueno. Si es un cambio por políticas mas activas, mas certeras, por ahí Martín tiene un poquito de desgaste por lo que significó la pandemia, el acuerdo con el Fondo".

Finalmente, ante la pregunta sobre si lo ve "inhumano" a Guzmán, sentenció: "No, viene con una formación distinta. Estuvo mucho afuera del país. Alguien con más barrio hace falta".