Furibundo ataque de Máximo Kirchner a Alberto y a Guzmán: “tenés el apoyo del FMI, de los movimientos sociales y de Clarín... ¿Qué más querés?...”

Los seis días de silencio de Cristina, Máximo Kirchner y de toda la cúpula de La Cámpora después del acto de la vicepresidenta en Chaco y las declaraciones de Alberto Fernández en España, alimentaron la interna oficialista y, como nunca, la expectativa por la reaparición del ex titular del bloque de diputados del Frente de Todos, en Lanús.

El jefe de La Cámpora tardó apenas 5 minutos en aludir al Presidente, a quien solo mencionó una vez en su exposición de 40 minutos. "Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. Para saber conducir hay que haber sido conducido (...) Lo que me preocupa como peronista, como militante es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque sino la ola se hace más grande", sentenció entre aplausos.

Un rato después fue categórico. "Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. ’No podemos por esto o por lo otro’, dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos", advirtió sin necesidad de aclarar a quién se refería, pocas horas antes de que Fernández aterrizara en el país.

La excusa formal de la convocatoria en los papeles, la presentación del Consejo del PJ distrital, no justificaba la presencia de más de 2 militantes en el Club Podestá, si no fuera porque cada vez que el hijo de la vicepresidenta y presidente del PJ bonaerense utiliza esos escenarios es para marcarle la cancha a la Casa Rosada.

"Máximo no defrauda", anticipó un dirigente camporista antes del inicio del acto, sorprendido por la asistencia de la militancia. Y, en lo que respecta a los cortocircuitos en el oficialismo, así fue.

El líder de La Cámpora apuntó primero elípticamente contra el ministro de Economía Martín Guzmán, que declaró que era una "obviedad" el aumento del mínimo no imponible que propuso Sergio Massa.

Luego, fue lapidario. "Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?", disparó.

También cuestionó a Martín Guzmán por sugerir que la interna alimenta el alza de precios. "Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locuras. Lo decimos desde la responsabilidad", agregó entre aplausos.

Kirchner defendió la gestión de Aerolíneas Argentinas y señaló la supuesta connivencia entre los medios y la Ciudad. Sostuvo que Mauricio Macri sigue siendo el jefe de Horacio Rodríguez Larreta y de una oposición "temerosa".

"Este problema lo generó Macri. No lo teníamos", sostuvo a propósito de la deuda. Recordó el "gesto de la ex presidenta a pesar de la intención de voto que tenía" en 2019 -una alusión a la elección de Fernández como candidato- y elogió la gestión de la pandemia y la implementación del ATP y el IFE. "Qué les pasa a los empresarios que no paran de remarcar los precios", se quejó.

La diatriba contra el Presidente fue permanente. "No tiene que haber declaraciones grandilocuentes como la que escuché en las últimas 24 horas. Hay que estar más tranquilo", sostuvo el hijo de la vice en lo que pareció una indirecta más a la verborragia de Fernández durante su estadía en Europa.

Solo mencionó al jefe de Estado por su nombre para agradecerle "en nombre de los trabajadores" haber acelerado el aumento del salario mínimo, una propuesta que él impulsó desde Diputados.

La última vez del jefe de La Cámpora en Lanús, distrito opositor, había sido en septiembre de 2021, en un homenaje a su padre, cuando la interna oficialista ya era indisimulable pero la necesidad de revertir el mazazo de las PASO obligaba a dirigir la artillería discursiva contra Macri y el FMI. La unidad no alcanzó para evitar la derrota en las legislativas y en el cristinismo ya se convencieron de que tampoco será suficiente en 2023.

La vicepresidenta, en tanto, viajó este viernes a Santa Cruz. Otros dirigentes cristinistas que se mostraron en Lanús fueron el secretario general de Suteba Roberto Baradel y el viceministro del Interior José Lepere.

El presidente del PJ de Lanús y ex viceministro de Justicia, Julián Alvarez, fue el encargado de romper el hielo. "Vamos a sacar a los porteños que gobiernan Lanús", sostuvo antes de cargar contra los medios y defender a la intendenta camporista de Quilmes Mayra Mendoza, investigada por el desvío de fondos públicos.

Al culminar el acto, Kirchner se acercó a saludar a los militantes que se abalanzaron mientras por los altoparlantes retumbaba la marcha peronista. /Clarín