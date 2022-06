Baby se tiró para atrás: “Como amo mucho Salta le quiero pedir disculpas a quienes ofendí”

Luego de que en la Cámara de Senadores de Salta se repudiaran los dichos por el periodista Baby Etchecopar sobre el fallecimiento de Güemes, Baby dialogó con FMAries dónde pidió disculpas y cargó contra el Senado: “Si Güemes estuviera vivo, estos no estaban como senadores”.

“Quiero pedir disculpas, lo de Güemes me lo dijeron un par de historiadores salteños. Me dijeron que es una versión que corre en Salta y ustedes lo saben, es una hipocresía tratar un tema que a mí me lo han comentado en una peña de Salta no sé si en broma o en serio y yo lo dije como una hipótesis”, comenzó diciendo haciendo referencia a sus dichos en televisión cuando plateó que el Héroe Gaucho fue asesinado por estar con la esposa de otro hombre.

Más tarde continuó, “si vamos a manejarnos con la hipocresía de no aceptar otra versión del tema para investigarla vamos a estar siempre hablando de lo mismo”.

“¿Baby Etchecopar tiró la piedra y escondió la mano?”, plantearon muchos en redes sociales mientras el periodista se disculpaba comentando: “Como amo mucho Salta le quiero pedir disculpas a quienes ofendí, no era esa la intención, la intención era poner sobre el tapete algo que los mismos salteños me han hablado cuando he ido a trabajar a Salta”.

“Güemes es uno de los 4 más grandes de la Argentina por su valor, siempre cuento que cuando veo el monte y los espinillos digo: ‘Por acá a caballo los tipos, peleando para liberar’”, aseguró Etchecopar quien buscaba de cualquier forma disculparse.

Volviendo al Senado apuntó: “No me interesa lo que diga el Senado. Me interesa que me ponga una grabación donde los senadores digan los pibes de Salta van a comer todos los días y los senadores no van a afanarse plata”.

“Yo no estoy hablándole a los senadores porque poco me importan. Estoy hablándole al pueblo salteño porque no es mi intención ofender a un grande como Güemes”, finalizó.