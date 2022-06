Martín de los Ríos: “No es solo el gasoil, vamos a tener complicaciones con el gas”

En el programa Informate de Noche, por la pantalla de Multivisión, con la conducción de José Zambrano y Rebeca Aldunate se armó una mesa de debate como cada jueves. En esta oportunidad el eje del diálogo giró en torno a la crisis del combustible, para eso Enrique Del Pino, presidente del Cofruthos, Sofia Sierra, diputada Provincial, y Martín de los Ríos, Ministro de Producción de la Provincia, plasmaron sus ideas.

“La situación es trágica, la falta de gasoil pega transversalmente a todos los sectores, no es solamente la producción, es el turismo, es el camión de la basura, es el ciudadano de a pie, es absolutamente todo el espectro productivo y social. El problema es que Argentina no produce lo que consume, está siempre atada en época de demanda pico a la importación”, comenzó explicando el titular de la cartera de producción de la provincia.

Continuó diciendo: “Es un mercado íntegramente regulado por Nación, a pesar de que cada uno que va a cargar gasoil se debe acordar de mí, de mí mamá y del gobernador porque es inevitable. Es algo íntegramente regulado por Nación, las provincias tenemos poder de decisión 0”.

En este momento, la diputada Sierra expresó: “Es muy gráfico lo que venimos diciendo, estamos en un momento límite”, más tarde agregó: “Seguimos viendo por arriba y no las causas. Nosotros nos venimos manifestando en la Cámara sobre esto. Si nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar, el salir en los medios nacionales se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, porque esto ya se preveía”.

En esta línea aseguró: “De esto se sale todos juntos, nos tenemos que unir no solamente como salteños sino como el Norte Grande. No se puede tratar a la Argentina como si tuviera un metro cuadrado, no se puede tratar a toda la Argentina de la misma forma. Es algo que desde nuestra provincia nos tenemos que poner más firmes, tenemos que hacer más fuerzas si queremos que las cosas cambien”.

“En el campo no pueden levantar la mercadería porque no tienen combustible. Los mercados se manejan en oferta y demanda, al haber menos oferta van a subir los precios. Los camiones que vienen del sur, la papa, la manzana, que viene del sur pueden venir, pero cuando tienen que volver con la mercadería que llevan de acá no pueden. Nosotros vendemos la comida de todos los días, hay demanda”, comentó Del Pino mostrando lo que viven los productores y los vendedores día a día.

De los Ríos, pidió nuevamente la palabra para realizar un repaso: “Recibimos los informes de YPF y representa el 64% del abastecimiento de los surtidores en Salta, un 20% representa Refinor. En marzo, veíamos productividad versus incremento de demanda pico y no iba a alcanzar”.

“Por lógica cuando hay un faltante se desfavorece a los lugares más retirados, entonces es cuando los gobernadores comenzar a reunirse. No es solo el gasoil, vamos a tener complicaciones con el gas. Hay procesos industriales que están muy temerosos. El tema energético en Argentina es muy complejo”, comentó en un tono muy serio adelantando las futuras problemáticas que podrían afectar a la región.

Una problemática que se planteo en los últimos días fue el de los camiones que circulaban por la frontera con Bolivia cargados de combustible. De los Ríos arrojó luz sobre este asunto: “El combustible que se traslada, que importo Bolivia no hay mucha tela que cortar. Lo compro Bolivia siendo un país mediterráneo con sus dólares”.

La realidad, según el ministro, es que “la secretaria de energía, como órgano de control no puede controlar el precio”.