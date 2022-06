Gerardo Morales suma apoyo en el radicalismo salteño: “Es lo que el país necesita”

Luego que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmara su intención de competir por la presidencia de la Nación, desde el radicalismo salteño salieron a manifestar su total respaldo y apoyo a una posible candidatura.

Fue Mario Mimessi, intendente de Tartagal y referente de la UCR en Salta, quien sostuvo que “tiene un convencimiento personal que sin dudas es lo que el país necesita” no solo por la gestión realizada en Jujuy sino también porque es uno de los pocos gobernadores que goza de imagen positiva luego de dos gestiones. “Evidentemente ha hecho las cosas bien”, dijo.

“Jujuy es noticia por las obras, por el parque energético que ha logrado montar y porque es el único que habla de cannabis como medicina, en definitiva, Morales ha transformado y ha hecho que Jujuy esté puesto en la discusión nacional no como la provincia de los piquetes, sino como la provincia que ha logrado modernizarse”, expresó Mimessi.

Seguidamente, señaló que hoy está a las claras que las provincias que son gobernadas por dirigentes radicales andan muy bien. “El radicalismo es un partido de muchísimos años que tiene ejemplos de los buenos y algunos errores también, la diferencia es que nuestro partido se ha hecho cargo no como otras fuerzas que viven de error en error, pero se van mutando y siempre te hablan del pasado como si ellos nunca hubieran sido partes”.

Consultado sobre el gobierno provincial, indicó que “hay una relación de mucho respeto” y destacó las obras logradas en conjunto. “Se han realizado en Tartagal muchísimas obras gracias a gestiones que hemos hecho en provincia, si no fuera por el financiamiento que da provincia nunca lo podríamos haber hecho”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de acompañar a Gustavo Sáenz en una posible fórmula en 2023. “Nunca el gobernador me ha planteado eso a mí, si lo he leído en muchísimas versiones periodísticas, de pasillos, a mí me toca ser intendente y como a todos los que tenemos función ejecutiva nuestra preocupación es el día a día”, indicó.

Con relación al proyecto para eliminar las PASO, sostuvo que “si sirve para achicar el gasto público y que los partidos políticos recuperen esa sana costumbre de definir en los propios partidos sus candidatos, es bueno".

También apoyó el desdoblamiento con la elección nacional. "Creo que eso es bueno porque nos permite tener mayor autonomía a la hora de elegir a nuestros representantes, porque sino muchas veces la gente de Salta como cualquier provincia del país, vota gobernador y diputados provinciales, mirando Buenos Aires, mirando los medios nacionales", dijo.

Finalmente, habló sobre la escasez de gasoil y la falta de federalismo. “La política del gobierno sigue siendo totalmente centralista, de tinte unitario, y esto lo que demuestra es el fracaso de la política nacional en lo que tiene que ver en materia de energía, de combustibles”, concluyó.