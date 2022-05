Continúa el debate por las PASO en Salta, ¿se derogarán?

La política salteña ya está mirando a las elecciones 2023 y, si bien no está hablando de candidaturas, sí está hablando de cómo se eligen esos candidatos, más precisamente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como así si éstas deben seguir o eliminarse en los próximos comicios.

Este tema fue analizado en profundidad en el programa Sin Vueltas de InformateSalta para escuchar más voces al respecto, una de ellas fue la de Manuel Santiago Godoy, ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, mientras que la otra fue de Luis Albeza, actual legislador de la Cámara quien días atrás presentó un proyecto para eliminar las PASO.

¿Cuál fue la opinión de Godoy? “Yo estoy de acuerdo con las PASO porque no hay otro sistema interesante para resolver los conflictos internos democráticos de cada uno de los frentes”, comentó primeramente su vista positiva sobre el sistema de primarias, las cuales su supresión significaría “volver al pasado y nadie quiere volver”.

No obstante y a su parecer, el ex diputado cree que todo está encaminado a que las Primarias dejen de ser obligatorias en Salta. “Hoy me parece que las PASO son necesarias, pero las van a derogar, mi experiencia (me lo) dice”, considerando que de tratarse otro proyecto, el oficialismo cuenta con el respaldo para avanzar.

“Cuando deroguen mediante una ley, deberían contemplar la posibilidad de internas para aquellos partidos que quieran hacer frentes, internas simultáneas”

Por su parte Albeza rescató que el debate dio mucha para hablar pero enfatizó que son muchos quienes “no queremos que se hagan las PASO en las elecciones 2023 o a partir de esas elecciones, que esa ya sea la política o sistema en la provincia” a aplicarse, considerando que el sistema “está desnaturalizado desde lo económico, lo técnico, lo ético y queremos colaborar en un nuevo sistema que sea superador”.

Del mismo modo subrayó que el espíritu de las Primarias ha cambiado desde su implementación ya que, en su origen, el objetivo era garantizar la participación de partidos políticos pequeños o minoritarias que “ni tenían participación, eran cerrados, no estaban abiertos a la comunidad; con el tiempo eso se fue desnaturalizando, generaron más partidos y se creó todo un sistema especulativo, solo sirve como encuesta onerosa”, reflexionó.

“Proponemos que no sean obligatorias, sino internas en el seno de cada partido y se vote en una elección general definitiva”

Por último Albeza destacó que el tema ha dado lugar a todas las voces. “En el oficialismo hay posturas encontradas, en la misma oposición, por eso vamos analizando y trabajando desde lo técnico, en el diálogo, nos juntamos con asesores, charlamos buscando una acción superadora”, dijo para concluir.