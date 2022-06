Con una fuerte campaña, el INADI trabajará por escuelas y deportes libres de discriminación

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) lanzará en Salta el lunes 13 de junio, a las 10, en la Usina Cultural la Campaña Federal Territorial de Ushuaia a La Quiaca, a través de la cual trabajarán fuertemente para erradicar prácticas de violencia y discriminatorias en escuelas y deportes.

En diálogo con InformateSalta, Gustavo Farquharson, delegado provincial de INADI en Salta, indicó que en la ocasión van a detallar el trabajo que vienen realizando en los meses de gestión, con el objetivo de visibilizar y seguir fortaleciendo el mensaje y la necesidad de trabajar para erradicar prácticas discriminatorias.

En este sentido, ese mismo lunes, desde las 16, en el Mercado Artesanal (Avenida San Martín 2555), brindarán unos talleres de capacitación dirigida a profesores, dirigentes de clubes y federaciones para erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito deportivo.

En tanto, el martes, en el Centro Argentino, con un cupo de 200 personas previamente seleccionadas por el Ministerio de Educación, directores, vicedirectores y supervisores de escuelas iniciarán también una capacitación.

“El primer encuentro es presencial y después es virtual y hay una caja de herramientas donde pueden descargar virtual. Esos docentes, a su vez, la idea es que puedan replicar esa formación en sus instituciones y puedan capacitar a otros docentes, es una especie de formador de formadores”, dijo.

Asimismo, aseguró que una de las grandes problemáticas que se dan dentro del ámbito educativo es el acoso escolar, comúnmente conocido como bullying. “Seguramente ese niño, niña o adolescente esté recibiendo algún tipo de violencia en otro ámbito y es necesario que le Estado, a través de una institución educativa, también aborde ese problema”, expresó.

Dentro de las aulas se ven diferentes tipos de prácticas discriminatorias que “van desde la gordofobia o discursos de odio sobre identidades de género u orientación sexual, hay discursos en torno a los cuerpos, hacia las vestimentas, hacia las situaciones socioeconómicas o de pobreza. Todo lo que vemos a nivel social, se replica en las aulas, porque los niños y las niñas, replican y actúan en función de cómo actúan los adultos”.

Sobre este punto, Farquharson aseguró que hay que dotar a los docentes de herramientas necesarias para una detección temprana en las aulas, de manera tal que pueda haber un abordaje educativo e institucional.

“Muchas veces la respuesta es expulsar y eso no resuelve nada. Es fundamental y es estratégico porque estamos convencidos que un niño, una niña que se educa en un ámbito libre de violencia, libre de prácticas discriminatorias, va a ser un adulto que no la reproduzca ni tampoco las reciba. Y esto va a contribuir a construir una sociedad mucho más inclusiva, respetuosa. Tiene que haber protocolos claros de actuación de qué hacer y no taparlos como hemos visto que ha pasado en algunos lugares”, concluyó.