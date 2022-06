Firme respuesta de Lizy Tagliani a la agresión de un seguidor: "Te quedaste..."

En medio de su noviazgo con Sebastián Nebot y tras cumplir su sueño después de muchos años de trabajo, que se consolida día a día, Lizy Tagliani contestó con altura e ironía a un fuerte comentario que recibió desde las redes sociales.

Un usuario de Twitter intentó hacer un chiste de mal gusto sobre la sexualidad de la conductora, quien no dejó pasar el comentario y le respondió de manera contundente vía Twitter.

"Lizi tengo una poesía para vos: Lizi cuando te conosi , se me paraba , el corazón , no usabas tanga , no usabas bombachon, pero si tenias un flor de salchichon SEEEEEEEEEEE" (sic), expresó el usuario con muchos errores de ortografía.

A lo que la conductora respondió: "Está muy linda la poesía y reconozco q me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón eso si que es de vicioso".

La foto íntima del novio de Lizy Tagliani en la cama

Lizy Tagliani está pasando un gran momento sentimental en medio de su noviazgo con Sebastián Nebot tras aquella escandalosa separación del rugbier Leo Alturria.

Tagliani encontró nuevamente el amor de la mano del mendocino Sebastián Nebot después de sufrir por su ex y ya hace unas semanas se muestran juntos públicamente.

Lo cierto es que la conductora pasa gran parte del día acompañado de su nuevo novio y en las últimas horas compartió una tierna foto íntima del muchacho recostado en la cama junto a su perro.

Lizy contó que su novio justo se había vacunado contra el covid y quedó cansado tras la aplicación: "Uno se vacunó y quedó detonado y el otro lo acompaña jaaaaaa hay justo como te quiero. Gracias @sebasnebot por amar a mis bebés", indicó.

La animadora mostró así la imagen íntima de su novio durmiendo junto su mascota y la llenó de ternura. /PrimiciasYa