Hasta que el encierro los separe: ¿La pandemia aumentó los divorcios en Salta?

Ya no cabe duda que la pandemia del coronavirus impactó en todos los ámbitos posibles, no solo en los referidos a la salud, sino que incluso golpearon a las relaciones matrimoniales. Ocurre que la cuarentena obligatoria estricta, el encierro y el confinamiento no ayudaron a la supervivencia de miles de parejas que terminaron divorciándose.

Es que según datos del Registro Provincial de las Personas en Buenos Aires, hubo más de 24.000 divorcios durante 2021 tras la cuarentena, significando la tasa más alta de que se tenga registro en los últimos 15 años en ese distrito. Mientras tanto, ¿cuál es la situación en Salta?

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- fue hasta el Registro Civil donde dialogó con Lucas Saravia Toledo, coordinador administrativo del organismo quien dio los detalles del ámbito local reconociendo que la pandemia no fue ajena a los matrimonios, generando separaciones.

“En el 2020 tenemos una disminución importante de lo que fueron los divorcios, que bajaron de un promedio de 2000 anuales a unos 855”, enumeró primeramente. No obstante dijo que en la postpandemia “registramos 1604 divorcios en el 2021”.

Con estos números el coordinador analizó que si se compara al 2020 con el 2021 “tenés una duplicación en términos estadísticos y numéricos, al compararlos hay un incremento del 100% en números de divorcios; no me extrañaría que en el 2022 o en el 2023 tengamos un pico de todos aquellos divorcios que no se pudieron tramitar en el 2021”, anticipó.

Ocurre que la demora en los trámites dependen de los proceso del Poder Judicial, el cual estuvo parado a lo largo del 2020 y comenzó a retomar sus funciones el año pasado. “Al normalizarse el funcionamiento del Poder Judicial, se va normalizando todo poco a poco, y lo que son divorcios están ligados a su funcionamiento”, recordó el funcionario.

¿Otros datos sobre la cuestión a nivel provincial? “En el 2017 tuvimos 2200 separaciones, en el 2018 unas 2300, en el 2019 fueron 2000; esto lo asociamos a una situación que pasa por la Justicia, en la Argentina se tramita todo de maneja judicial”, en referencia a los trámites para finalizar un matrimonio.