Crónica de dos meses con escasez de gasoil en Salta: los hechos y las voces

Bastó un breve repaso al historial de noticias de InformateSalta para sorprenderse al ver que ya son dos meses desde que iniciaron los problemas con el abastecimiento de gasoil en la provincia, de los distintos sectores para poder realizar sus labores, de las estaciones de servicio al no tener stock, entre otras aristas que hacen a la gran preocupación de estos días en el territorio salteño.

Vale la pena hacer un recuento de todo lo acontecido en estas ocho semanas desde que comenzaron a notificarse las problemáticas en torno al combustible, encontrando como punto de partida un 28 de abril cuando la Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) emitía un comunicado alertando por el inicio de las faltantes, para que un 4 de abril el presidente de la Sociedad Rural, Claudio Segón declarara su preocupación ante la falta de recursos como el gas y el gasoil.

¿Qué pasó después de esa primera noticia? Aquí está la cronología de los hechos que marcaron estos dos meses:

- Mediados de abril: Comienzan a registrarse las imágenes de desabastecimiento en las estaciones de servicio de Salta. No hay gasoil, no hay nafta súper ni hay nafta Premium.

- 29 de abril: El ministro de Producción, Martín De los Ríos, reconoce que falta gasoil. “Compartimos la aflicción, hay una posible crisis energética que tiene que ver con la provisión o suministro de gas, de combustible, de gasoil”, decía a CNN Salta.

- 2 de mayo: Los productores agropecuarios comienzan a declarar su preocupación al no contar con el combustible para trabajar. “Hoy fue un día frustrante, en la mañana recorrí 130 kilómetros con medio tanque que me quedaba en mi vehículo tratando de buscar en todas las estaciones de servicio de acá de la zona”, aseguraba Fernando Ortiz, productor agropecuario de hortalizas y frutas en Colonia Santa Rosa.

Al día siguiente el diputado Franco Hernández visitaba InformateSalta donde reportaba que no había gasoil en todo el norte.

- 6 de mayo: Desde la Provincia pedían la intervención de Nación por las faltantes de gasoil. Posteriomente el vicegobernador Antonio Marocco se expresó del asunto considerando: “Si hubiésemos seguido trabajando con biocombustible hoy sería otra situación”. Luego el el subsecretario del Parque Automotor de la Provincia, Ricardo Velarde, garantizó la provisión para el funcionamiento de los patrulleros y ambulancias en la provincia.

- 13 de mayo: El interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, denunció que diariamente cientos de camiones con patente de Bolivia cruzan combustible de Argentina al vecino país. "En estos momentos en Salvador Mazza no hay combustible, pero vemos que pasan los camiones llenos a Bolivia. No estoy en el ámbito energético pero la realidad es que hay para algunos, pero no para nosotros", recalcaba.

- 20 de mayo: El sector del turismo siente la escasez de combustibles, especialmente de gasoil, que los perjudica principalmente el traslado de turistas a diferentes puntos de la provincia. Mientras tanto desde Protectora Salta requerían a las estaciones de servicio que informen sobre el stock con el que contaban.

- 30 de mayo: Habla el gobernador Gustavo Sáenz y no oculta su preocupación por el tema. “El faltante de gasoil está afectando a nuestros productores, prestadores de servicios públicos y ciudadanos en general y esto nos obliga a que tengamos desde Nación una respuesta en la que nos digan con certeza cómo se va a resolver esta problemática. Necesitamos que todos puedan desarrollar sus actividades con normalidad", demandó.

- 1 de junio: Los productores del norte reiteran las complicaciones al no tener el combustible y ya temen las pérdidas de las cosechas. En tanto el mercado Cofruthos anunciaba un acuerdo con dos estaciones para garantizar las provisiones a los camiones que traen y llevan alimentos al mercado de abasto.

- 7 de junio: El gobernador Sáenz asegura que el problema se resolverá en unos días. En Cafayate afirman y desmienten al mismo tiempo racionamientos en el gasoil para los vehículos. Por último, la secretaria de Minería de Salta Flavia Royón, no descartó que esta problemática impacte en los precios de los otros combustibles.