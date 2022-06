Concejales divididos por un proyecto que autoriza a la Municipalidad tomar préstamos

El Concejo Deliberante capitalino trató una iniciativa que incorpora el artículo 26 bis en la Ordenanza del Presupuesto General de Gastos, a través de la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a gestionar financiamiento para obra pública que resulte calificada de interés municipal. Aunque fue aprobada, las voces estuvieron divididas y hubo duras críticas al proyecto.

La concejal Carolina Am, manifestó que la Comisión de Hacienda considera que la incorporación de dicho artículo cubre las necesidades que solicitaba el Ejecutivo municipal para poder salir al mercado de capitales y poder gestionar esta herramienta que creemos que es muy necesaria. “Nuestra necesidad necesita grandes obras, grandes inversiones y este artículo permite realizar ese tipo de gestiones”, dijo.

Por su parte, la edil Paula Benavidez, se mostró totalmente en contra del proyecto, bajo el argumento que lo que hace es habilitar una herramienta para generar un déficit. “Tenemos una línea discursiva del Ejecutivo municipal de decir queremos salir a hacer obras para la ciudad, obras prioritarias para la ciudad y sin embargo vemos que prefiere gastar 10 millones en la compra de macetones y no en realizar bacheos”, disparó.

En este sentido, consideró que la inclusión del nuevo artículo no modifica la Carta Municipal. “Ya está establecido que un pedido de crédito tiene que pasar por este recinto. Para que queremos generar una herramienta legislativa cuando ya está establecido por Ley”, indicó.

Además, aseguró que no confía en el Ejecutivo municipal. “Hemos visto que constantemente interpreta la norma a favor de lo que necesita. Sinceramente no se entiende el con qué objeto el Concejo Deliberante dice vamos a aprobar una herramienta dentro del Presupuesto para que salgan a gestionar”.

También se expresó en contra del proyecto el concejal José Gauffín, quien coincidió con su par en que no hace ninguna autorización más allá de lo que permite la Carta Municipal. “No hay la aprobación de un endeudamiento. Puede haber una confusión enorme, no estamos aprobando ningún tipo de endeudamiento en este momento”, aclaró.

Para él, lo que se hace es permitir con un poco más de claridad que el Ejecutivo pueda analizar, en función de un proyecto determinado, la posibilidad de tomar un crédito de formalizar un fideicomiso.