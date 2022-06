Veteranos de Malvinas reafirman su reclamo de soberanía: “Son nuestras y las tienen que devolver”

Este viernes 10 de junio se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, en conmemoración del 193º aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos.

Es por esto que en Plaza 9 de Julio, durante la mañana de hoy, se realizó un acto en conmemoración a este día. Hugo Navas, de la Asociación de Veteranos de Malvinas, dijo por InformateSalta que no es tan solo recordar en abril o en junio, sino que todos los días. “Siempre tenemos que estar recordando que la soberanía nuestra está presente en nuestras islas”, dijo.

“Ahí quedaron veteranos que están custodiando nuestras islas, no tan solo desde el año 82, sino desde mucho antes. La usurpación está siempre en la vigencia de que no tiene que ser de esa manera. Ya se ganó por todos lados, nada más que no se acepta lo que dicen los concejos de la ONU, pero Argentina tiene que tener como una cuestión muy presente siempre y no olvidar lo que es la soberanía”, agregó.

Sobre el reclamo de soberanía que hizo el país en los últimos años, dijo que cree que es algo medio tibio. “Creo que tendríamos que ser más duros en los reclamos y dejar precedentes de que nuestra soberanía no es negociable, es nuestra y la tiene que devolver. Se acabó la colonización”, concluyó.