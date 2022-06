Galerías todo en negro: Afirman que solo 2 de cada 10 trabajadores están registrados

Siguen las novedades y repercusiones en torno al incendio que se desarrolló la semana pasada en una galería comercial de la zona del “free shop” en el centro de Salta Capital, del cual ya se concluyeron las pericias y también se trabaja en brindarles ayuda a los trabajadores damnificados por las llamas.

No obstante este incendio dejó a la vista la situación de los salteños que subsisten en este tipo de espacios o galerías, como así sus habilitaciones, seguros y demás. Ahora surge el dato que no todos los empleados de estos “mercados de pulgas” están registrados correctamente, como así que muchos no notifican su condición para no perder sus planes sociales.

Así lo indicó Ángel Ortiz, secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio, quien en diálogo con FM Aries reconoció que “es una situación bastante particular la de las galerías”, donde “hay muy poco empleo registrado y muchas familiares trabajando”.

Para ser más claro, contó que si bien en la Ley de Contrato de Trabajo los familiares deben ser registrados, esto no se cumple, en las inspecciones afirmando que sus parientes les están colaborando. Otra cuestión con la que se sinceró es la que “mucha gente que tiene planes sociales, cuando va un sindicato o la Policía de Trabajo y debe declarar que está trabajando, no denuncia su situación para no perder una fuente de ingreso ni el plan social”, reconoció.

En el caso de las galerías, Ortiz se animó a cuantificar con un ejemplo la irregularidad. “Uno camina por los locales donde hay trabajando 10 personas, si uno consulta, 8 son familiares, solo 2 están registrados, los otros por más que sean familia deberían estar registrados pero optan por cubrir al empleador”, especificó para concluir.

“Son cuestiones de artilugios, hay poco registro de empleados”