Subió el dólar: Claves para entender la escalada del blue

Ante la subida del dólar blue en el mercado ilegal de Buenos Aires, la divisa llegó hasta $215, InformateSalta se contactó con el economista Julio Moreno con el objetivo de buscar descifrar las causas que provocaron la repentina suba.

“La quietud que teníamos hasta hace un par de días era aparente porque teníamos mucho dinero en negro, en circulación, como había muchos dólares para comprar / vender y como el dólar estaba quieto la gente comenzó a vender. Esto agravado al tema de las sobre facturación de importaciones y subfacturación de exportaciones que generaba muchos dólares blue”, repasó Moreno analizando la situación que se podía observar en el mercado ilegal de monedas.

“El planteo es que de alguna manera el gobierno necesita dólares para comprar la gran cantidad de gas y gasoil que está importando. Por eso sale a vender los títulos públicos, y es lo que ha mostrado el gran bajón. Por un lado de los títulos públicos que han salido a venderse a cualquier precio, con ese dinero han salido a comprarse todos los dólares que estaban en el mercado”, continuó el especialista.

Si pensamos en macroeconomía, es casi inevitable pensar en el acuerdo realizado por el Gobierno con el FMI: “La tendencia es que como Argentina ha cumplido, por que le han dado una mano, las exigencias del Fondo Monetario Internacional, es muy probable que en este segundo trimestre se les escape”.

“Mucha gente está preocupada porque no sabe qué va a pasar. Esto en algún momento puede llegar a causar un problema serio dentro de la economía, porque no se están cumpliendo con las pautas del FMI y por otro lado la gente que había comprado títulos públicos ajustados al CER o a tasas de interés tiene miedo porque no sabe qué va a pasar pasado mañana con las reglas de juego”, continuó en la misma línea.

Otro aspecto que influye en la escapa del dólar es “el aguinaldo, más el bono este que se inventaron de los $18.000. Todo esto influye porque se sigue inyectando dinero al mercado y no están aumentando la oferta de bienes en la misma proporción. Ese dinero se va a plazos fijos o se va a títulos públicos que se ajustan por la inflación o se van al dólar”.

“Todo lo que sea inyección de dinero que no vaya acompañado de una oferta de bienes y servicios en la misma proporción, genera inflación”, finalizó.