Comerciantes de la galería incendiada, expectantes por el subsidio que ofreció el Gobierno

InformateSalta dialogó con feriantes del Centro Comercial del Norte afectados por el incendio, para conocer qué les ofrecieron desde el gobierno tras el anuncio de que la Provincia brindaría una asistencia financiera a los damnificados.

Alicia Viviana Abrancarte, una de las puesteras, contó que fueron citados y les solicitaron documentación. “Nos pidieron fotocopias del documento de cada locatario, nos entrevistaron a cada uno, nos dijeron que van a armar una carpeta con toda la documentación de todos y esperar a ver qué se resuelve, pero no nos dijeron que no van a dar, no tenemos entendido nada” dijo.

Según les informaron, dentro de 72 horas “nos van a estar llamando con una posible solución, pero no nos dijeron si nos van a dar un crédito o préstamo, no sabemos nada. Nos preguntaron a qué nos dedicábamos, qué vendíamos, sobre nuestra familia, a qué se dedican nuestros hijos, dónde vivimos, pero no nos dijeron nada en concreto”.



Respecto al traslado a un espacio en el Mercado San Miguel, Alicia dijo que si bien está la posibilidad, muchos no tienen nada para vender. “La mayoría perdió casi todo o lo poco que le quedó está deteriorado por el hollín, algunos teníamos otros locales entrando por la San Martín 834, es parte de la feria más arriba, subiendo la escalera pero las prendas están perjudicadas por el hollín”.

Con la voz quebrada, la mujer se mostró muy angustiada por la situación de los comerciantes que no perdieron todo. “No nos queda otra que seguir, muchos tienen que volver a empezar de cero, volver a emprender, es muy sacrificado”, dijo

Por otro lado, Miriam Ferrufino, otra comerciante afectada por el incendio, sostuvo que en el mercado solo tienen un piso demarcado donde tienen que instalarse con una mesa, “hay gente que no tiene mercadería ni para ir a asentarse a vender, no tienen nada. Yo cuento con otro comercio aparte de eso, pero con el incendio se perdió todo. El dueño nos dijo que se va a volver a armar la galería, que se va a refaccionar para que podamos volver a trabajar, pero hay que esperar”.