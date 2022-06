Virginia Cornejo: “Quieren vivir del pago de un plan para hacer cortes de ruta"

La iniciativa busca crear un "El Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad" que obliga a los beneficiarios de planes sociales a tomar cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.

La propuesta fue presentada por los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira, con el objetivo de eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.

InformateSalta dialogó con la diputada nacional Virginia Cornejo, quien señaló que sin dudas es un proyecto que busca solucionar todas estas asimetrías que tenemos en Argentina. "Muchas veces escuchamos que hay quienes necesitan contratar personas para trabajar, pero no lo logran porque quienes podrían ocupar ese lugar tienen un plan social y no quieren perderlo”, dijo en coincidencia con las declaraciones del titular de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel.

La legisladora manifestó que muchas personas ya no quieren trabajar, “quieren vivir del pago de un plan para hacer cortes de ruta, para hacer reclamos, a esto le tenemos que dar una solución para salir adelante”.

A través del proyecto de ley se pretende hacer un registro de todos los planes sociales “para tomarlos en cuenta en tareas nacionales, provinciales, empresas que los quieran contratar. Planes que pueden servir para capacitarse, hacer tareas comunitarias, para que tengan una herramienta, conocimientos, que puedan brindar servicios, hacer un oficio, que tengan la oportunidad de desenvolverse en la vida, no que les llegue el pescado para que lo coman sino enseñarles a pescar”.

Por último, sostuvo que se necesita claridad respecto a la cantidad de planes sociales que se entregan “por eso en el proyecto proponemos un registro único, la situación económica de Argentina no da para más". "Tenemos que llevar soluciones, que haya una verdadera inserción, que no sigamos pagando una enorme cantidad de impuestos por algo que no es productivo”.