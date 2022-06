El “Santi Maratea salteño” busca emprendedores para ayudar al hospital de Tartagal

Las campañas de solidarias de Carlos Gabriel González, a quienes muchos comparan con Santi Maratea, trascendieron los límites provinciales y llegaron a destacarse en medios nacionales. Hoy, el joven salteño está en busca de emprendedores que quieran sumarse a una movida para el día del Niño.

En diálogo con InformateSalta, contó que su idea es juntar 150 mil pesos, monto que destinará en juguetes e insumos para el hospital Juan Domingo Perón, nosocomio en el que espera llevar sonrisas para los niños allí internados.

“Esta vez quería hacerlo diferente y buscar emprendedores que se sumen con un premio y a su vez a las personas a comprar un numerito, como para que ellos también se lleven algo, porque siempre me daban plata y lo único que les daba eran las gracias”, dijo.

Carlos no perdió el espíritu ni las ganas de ayudar, ni siquiera en momentos muy duros de su vida. “Tuve una época muy difícil, en la misma temporada había quedado sin trabajo, pandemia, no sabíamos qué hacer con mi familia pero sin embargo nos pusimos al hombro las ganas de ayudar que teníamos. Decía, si yo la estoy pasando mal, de seguro hay gente que la está pasando peor”, expresó.

En aquel momento, pudo dar una gran mano a bomberos, policía y 5 hospitales a los que llegó con insumos, guantes e incluso tubos de oxígeno para pacientes internados con COVID- 19. “Si por mí fuera, haría mil campañas diarias, porque me llenan de mensajes de gente que me cuenta historias y yo no tengo esa llegada. No es lo mismo que mi amigo Maratea que publica y junta 20 millones en una semana, a mí me cuesta más, no tengo muchos seguidores pero si mucha gente que conoce lo que hacemos, entonces, eso es lo bueno”, manifestó.

Los sponsors que quieran sumarse desinteresadamente a la causa, pueden contactarlo en sus redes sociales hasta el jueves 16 de junio. “Quiero largar el sorteo lo más rápido posible. El día del Niño es en agosto, tengo 2 meses para juntar el dinero pero mi miedo es no llegar a juntar la suma que necesito”, aseguró.

Además, las personas que quieran colaborar con la iniciativa solidaria pueden comprar su número por $500 y participar del sorteo por los premios que donen los emprendedores.