Ni los gauchos se salvan: La falta de gasoil afecta el arribo de los fortines

Salta ya palpita las horas previas al inicio de los actos conmemorativos en honor al general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse 201 años de su paso a la inmortalidad, con la expectativa puesta en el ansiado regreso de los fogones durante la Guardia bajo las Estrellas y la marcha de los fortines gauchos que llegan de todos lados.

No obstante, hay una arista que ha condicionado el traslado de los fortines y sus caballos: se trata de la falta de gasoil, la cual también afecta a las agrupaciones tanto como a los distintos sectores productivos, agropecuarios, de transporte y tantos otros que se vieron perjudicados por la escasez del combustible.

¿Cómo los impactó esta cuestión? El presidente de la Agrupación Tradicionalista, Francisco Aráoz, habló con el medio Todo Salta Noticias donde manifestó: “Hasta ahora la única delegación que dijo no llegar es la Confederación Gaucha Argentina que venía con 18 caballos, llamó avisando que ante la duda de poder llegar, prefirieron no salir a la ruta”.

Esta decisión tomada al no saber si iban a contar con el combustible, fue netamente en cuidado y resguardo de los equinos puesto que, según explicó, no pueden permanecer 24 horas y más en un rodado de carga, sino que deben salir y llegar a destino en menos de ese tiempo para no poner en riesgo su vida cuidando su salud.

Mientras tanto los otros fortines se las ingeniaron para contar con las provisiones mínimas o necesarias de gasoil. “Algunos grupos compraron y vienen con varios tambores de 200 litros cargados en sus camiones para asegurarse (su provisión), los fortines de Salta vienen juntando gasoil desde hace tiempo para no tener problemas y estamos esperando que comiencen a llegar”, aseveró para concluir.

“Evidentemente el problema de gasoil es muy grave en el noroeste del país, es real”