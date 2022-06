Te presentamos la mejor app gratuita para descargar contenido

Obtener vídeos de las redes nunca se había vuelto tan fácil hasta que descubrí que descargar snaptube es la solución, y es que no todas las aplicaciones o plataformas digitales nos permiten la descarga sin restricciones de su contenido y debido a ello poder hacer uso del mismo de manera offline se vuelve algo complicado, si tu también te has encontrado en estas situaciones no te alejes de la pantalla porque este artículo te interesa mucho.

Descubrí Snaptube gracias a un artículo como este hace algún tiempo y me sorprendió muchisímo cómo solucionó mis problemas tan fácil y con una sola aplicación y aunado a todo esto mi impresión fue mayor al saber que era una app completamente gratuita y sin restricciones.

Múltiples funciones y seguridad

Inmediatamente al saber que era una aplicación gratuita pensé en la seguridad de mi dispositivo, sin embargo investigando y testeando descubrí que está respaldada por el sistema de antivirus McAfee, lo cual me aseguró que no tendría molestas descargas o filtración de información en segundo plano, esto en definitiva me dió luz verde para poder instalarla. Lo siguiente que me enganchó fue su amigable y sencilla interfaz que me permite navegar de manera intuitiva. Lo siguiente y más importante es que me permite bajar videos desde cualquier red social o plataforma, desde los reels de Instagram, hasta vídeos cortos de Tik Tok o vídeos más extensos de otras plataformas, inclusive de aquellos vídeos que en las aplicaciones no están disponibles para descargar, cuenta además con un buscador web para que pueda encontrar puntualmente cualquier tema que me interese.

Descargador funcional de URL

Si te encuentras fuera de una aplicación, pero te interesa bajar un vídeo no te preocupes porque puedes hacerlo con la URL del sitio en el que te encuentres, solo debes copiar la liga, pegarla en el buscador de Snaptube y descargar tu contenido offline.

¿Qué formatos maneja Snaptube?

Sí eres de los que se fijan en la resolución de su contenido, o en el tamaño del formato que utilizas así como yo, no te preocupes porque una de las ventajas que me convenció de esta aplicación fue la variedad de formatos que ofrecen, desde archivos MP4, MP3 hasta vídeos en calidad de 144p hasta el 4K y en cualquiera de estas opciones el que decide si elegir tamaño o calidad de contenido eres tú.

Sin restricciones

Snaptube es y será siempre completamente gratuita y SIN restricciones, no hay tope de contenido y tampoco hay restricción con alguna aplicación, pues además de que tiene compatibilidad con las principales aplicaciones acepta diversos sitios web, y todo esto de manera rápida y segura.

Ventajas de snaptube amarillo:

Es una app completamente gratuita y segura

Descarga contenido ilimitado de cualquier red

Variedad de formatos de descarga

Interfaz sencilla, amigable e intuitiva

¿Cómo descargar Snaptube y su contenido?

Paso 1: Abre el navegador de tu móvil

Ve hacia tu navegador preferido y busca el sitio oficial de apk snaptube; ubica la opción de “descarga” o “download” que aparece justo en la parte de arriba de la página, recuerda habilitar los permisos necesarios en la configuración de tu dispositivo para que pueda ejecutarse de manera correcta.



Paso 2: Elige tu video a descargar

Ya instalada tu app solo abre cualquier sitio web o aplicación como Tik Tok, Instagram o Facebook ya que hayas encontrado el video deberás copiar el link presionando la flecha de “compartir” y después dar click en la opción de “copy link” que se desplegará en seguida.

Paso 3: Pega el link de tu vídeo en la aplicación

Ahora que ya tienes copiado tu link, dirígete a tu aplicación de Snaptube y copialo en la barra de búsqueda, luego presiona la lupa que aparece del lado derecho y escoge el formato en el que deseas tu descarga, después solo espera unos segundos para tener tu contenido listo en el lugar que tú lo prefieras, puede ser en tus descargas o inclusive puedes irlas agrupando en carpetas y armar tus colecciones para tener un mejor y más fácil acceso.

Y es todo lo que necesitas para poder disfrutar de cualquier contenido en los formatos que desees de manera completamente offline y sin restricciones. Tener Snaptube es sumamente sencillo, después de descubrir esta aplicación no la he dejado de usar y me ha facilitado bastante las cosas, la recomiendo ampliamente.