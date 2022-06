Terminan las consultas por la continuidad de las PASO, ¿cuáles fueron las posturas de los partidos?

Se va terminando junio y al mismo tiempo se termina la ronda de consultas por parte del Gobierno de la Provincia con los distintos partidos, espacios y entidades políticas, para saber su postura respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, como también definir si estas siguen o no.

Esta ronda de diálogo comenzó a fines de abril cuando desde la Provincia comunicaban que convocaban a los partidos para charlar sobre las PASO, saber qué opinaban de las mismas como del sistema electoral en Salta, para así definir una eventual modificación del mismo y la continuidad de las Primarias.

Ahora, ¿qué opinaron estos partidos durante las charlas? ¿Cuáles son sus opiniones? Uno de los espacios, Libres del Sur, señaló su posición a favor que los candidatos vuelvan a elegirse de forma interna. “Nosotros creemos que los partidos deben retomar la democracia interna a través de un sistema de elección que no sean abiertas ni obligatorias”, dijo Matías Assennato quien también dio su visto bueno al uso de la boleta única electrónica.

Por su parte el diputado provincial Ignacio Jarsún, del partido Todos por Salta, dio a conocer que la postura de su espacio sobre las PASO: “Es necesario suspender o eliminarlas porque es un gasto innecesario. Esos recursos pueden distribuirse de mejor manera y destinarse a otras actividades, como por ejemplo a apoyar a los emprendedores”.

Mientras el Partido Renovador de Salta (PRS), propuso que las PASO sean eliminadas y que la totalidad del dinero que es destinado para estos comicios debería ser trasladado para el área social del gobierno de la provincia. “La gente hoy está pensando en qué comer, por eso nosotros proponemos que ese dinero vaya a acción social”, afirmó el titular del PRS, Jorge Oscar Folloni.

En cuanto a Memoria y Movilización, desde este partido dijeron que es oportuno rediscutir el sistema electoral vigente. “Planteamos que las PASO, dentro de los aspectos a modificar, deberían dejar de ser obligatorias”, declaró el titular del partido, David Leiva.

No obstante el diputado nacional Miguel Nanni dijo que las PASO no deben ser eliminadas sino mejoradas. "Estimulan la participación ciudadana y dan una mayor transparencia a los partidos políticos; es fundamental hacer más amigables los partidos políticos de cara a la gente ya que volverlos a cerrar en un sistema que no permite elecciones PASO", consideró.

Con todas estas posturas, el Gobierno elevará un informe recabando estas opiniones, como lo supo adelantar el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. “Estamos en la etapa final con los últimos partidos políticos y a partir de ello vamos a elevar un informe al señor Gobernador y los presidentes de ambas Cámaras; los aportes han sido muy importantes y subyace la idea de que tenemos un sistema que no ha dado respuesta a la intención inicial que, en algún punto, es la misma que piensa la gente”, reflexionó.