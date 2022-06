Investigarán a curas y seminaristas que denunciaron canónicamente al ex obispo Zanchetta

El abogado canonista Javier Belda Iniesta, quien ejerce la defensa del obispo Gustavo Zanchetta en el proceso canónico por abuso sexual, fue designado por el Papa Francisco a cargo de una investigación canónica en esa misma localidad. Aunque el letrado mantiene bajo reserva el trámite, se supo que citó a curas que denunciaron canónicamente al obispo en 2015, y a diáconos y seminaristas que declararon en el juicio penal.

Consultado por Salta/12, Belda Iniesta dijo que lo que está realizando es "una investigación preliminar para determinar si unos hechos son plausibles e imputables a alguien. Pero entendamos que no todos los posibles delitos canónicos que se cometan en una región tienen que tener relación con el caso de monseñor Zanchetta", aclaró.

Asimismo, confirmó que sigue siendo abogado del obispo emérito en el proceso canónico, "que sigue abierto". Respecto al doble rol de defensor de Zancheta e investigador, explicó que no habría incompatibilidades, "yo realizo tarea como defensor en unos casos, y en otras realizo el papel de investigador, notario o incluso juez. No tiene nada de extraño. En este caso, ya conocía el lugar", sostuvo.

Respecto al hecho de que esté citando a testigos que declararon contra Zanchetta en el juicio penal y algunos también en el proceso canónico, Belda Iniesta dijo que "declaró mucha gente en el juicio, y el clero no es numeroso. No le puedo confirmar ni desmentir que guarde relación con algún testigo, lo que sí puedo decirle es que en ese caso no tendría nada que ver con el hecho de haber sido testigo en otra causa. "Entendamos que alguien puede ser testigo en un proceso y estar acusado en otro".

El abogado dijo además que no entiende el motivo del temor que manifestaron algunos testigos. "Toda persona que se conduce rectamente tiene poco que temer", aseguró.

"Le puedo asegurar que no he rebelado absolutamente a nadie qué investigo ni a quién, para no poner en riesgo la fama de nadie. Es una cuestión de prudencia", ratificó ante la consulta.

Algunas citaciones formales que llegaron a algunos testigos del juicio están firmadas por la secretaria canciller del Obispado de Orán, Elma Gabriela Carrale, y otras, por el otro abogado canonista que también acompañó a Zanchetta en el juicio en Orán, Francesco de Angelis, quien lo hace como "notario".

La notificación firmada por De Angelis hace referencia a Belda Iniesta como "delegado de la investigatio praevia ex can. 1717 CIC”, y respecto a los motivos de la citación para declarar en la Parroquia San Antonio, señala que es con el fin de "recabar la información necesaria sobre las circunstancias y la imputabilidad de la noticia crimis recibida”.