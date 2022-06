“Vamos a conseguir $59.500 millones para destrabar el conflicto del transporte en el interior del país”

El diputado Nacional por Salta, Emiliano Estrada, afirmó que en el día de ayer, en la Comisión de Transporte, se dictaminó la Emergencia en el sistema de transporte urbano y suburbano y un desembolso de 59.500 millones de pesos, para salvar al sistema de transporte en esta coyuntura compleja, que se vive en el interior del país.



“Conseguimos 59.500 millones de pesos para destrabar el conflicto del transporte en el interior del país, aunque yo insisto en que en el tema del transporte es clave revisar la distribución de subsidios”, señaló Estrada. “No obstante, es una muy buena noticia, SAETA que ya estaba evaluando la suba del boleto de pasajeros, ahora recibirá un alivio presupuestario que le permitirá continuar sin elevar el precio del pasaje”, explicó el Diputado salteño.



“Es importante tener en cuenta que por cada 3 pesos que recibe la Ciudad de Buenos Aires, se destina 1 peso para distribuir entre el resto de las provincias del país. Es importante decirlo porque es en ese marco en el que se lleva adelante esta discusión”.



“Si en Buenos Aires, un porteño paga $18 el pasaje y un salteño paga mucho más, algo no está bien”, dijo Estrada y fue contundente: “Yo no quiero que nos den más plata con más déficit, hay que trabajar para sacarle los subsidios a los porteños. Eso sería resolver el problema. Hay que ir a fondo. Si llevamos el pasaje de ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, con el ingreso per cápita más alto de la Argentina, a $ 65, que es el valor promedio del país, estaríamos frente a una reducción fenomenal de subsidios. El Estado no puede gastar más en este contexto de apremio fiscal”.