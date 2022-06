Orozco pedirá licencia en la Cámara de Diputados: "Yo no vivo de la política"

El diputado salteño Gustavo Orozco no deja de ser noticia en las últimas horas. Es que tiene 37 causas que se están analizando en la justicia y está a la espera de saber si le van a quitar los fueros o no.

Ayer, en su cuenta de Facebook, escribió un extenso texto en el que reafirmó su candidatura y se comparó con el General Güemes. Anoche lo hizo de nuevo, volvió a escribir un descargo en la red social.

“La Cámara queda para ustedes pero no mis principios y mis valores”, escribió como título y siguió “NO ME VOY DE AQUÍ PORQUE QUIERO DAR EL EJEMPLO. Muchos políticos tienen causas, espero que todos hagan lo mismo que yo y renuncien a sus fueros por voluntad propia”.

En su posteo, abajo continuó escribiendo que en los próximos días pedirá licencia en la Cámara de Diputados, "con lo cual inmediatamente quedo sin fueros; porque siempre decidí ir ante la Justicia como cualquier ciudadano común”.

Sobre el pedido que hizo el fiscal González, de quitarle los fueros, dijo que “es muy triste que la justicia pierda tiempo en una causa por una pintada de paredes en lugar de estar atrás de los delincuentes y me refiero a esos de guantes blancos, que ocupan las intendencias, los ministerios y otros cargos de jerarquía”.

“Voy a presentar el pedido de Jury de enjuiciamiento contra el fiscal y el juez, por no ajustar sus actos a derecho, teniendo como único objetivo sacarme de la escena de aquí hasta las próximas elecciones y eso nos remonta a las peores época de censura en la Argentina”, siguió.

¿Es que acaso tienen miedo los que están atrás de esto de que logre proyectos como la Rinoscopia para desenmascarar a varios?

Para terminar, dijo “señores, a mí no me corren con esto. Yo no vivo de la política, la plata que de aquí obtengo la vuelvo al mismo lugar y eso queda más que comprobado con las actividades que realizo. Voy seguir, voy a trabajar y voy a luchar por terminar con esta casta acostumbrada hacer y deshacer a gusto y antojo”.