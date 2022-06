La Viña, el primer municipio en suspender servicios por faltante de gasoil

Desde hace ya 3 meses la situación de la escasez de combustible, más precisamente del gasoil, está golpeando a distintos sectores de diferentes maneras, al no poder conseguir el recurso para el desarrollo de sus labores. En ese sentido, las comunas ya están sintiendo igualmente las implicancias.

Es que si bien estuvieron peregrinando en búsqueda de gasoil y al no conseguirlo, la Municipalidad de La Viña anunció la necesidad de suspender algunas prestaciones, al quedarse sin stock. Así lo informó su intendenta, Elizabeth Sánchez, en diálogo con FM Aries.

“Hasta las 21.30 horas estuvimos a la espera de hacer la carga correspondiente, nosotros cargamos en tachos y llevamos hasta la Municipalidad donde hacemos la distribución del combustible”, indicó el procedimiento agregando: “El lunes cargamos, pudimos dar servicios el lunes y martes pero ayer ya no conseguimos, me informaron que no llegó el camión que abastece el surtidor donde tenemos cuenta corriente”.

Al no encontrar gasoil, dijo que con otros funcionarios fueron a las estaciones de Chicoana y La Merced, por ejemplo, pero tampoco pudieron dar con el combustible. “Tuve que comunicarle a la directora del colegio secundario, de la escuela especial y la primaria que hoy no íbamos a cubrir el servicio”, lamentó.

El servicio mencionado es el traslado de los chicos que van a estos establecimientos y que viven por zonas aledañas a la comuna, buscándolos de Alemanía, de Talapampa, de finca El Carmen y hasta Guachipas, que implica un consumo diario de 60 litros del recurso. Con este incumplimiento por fuerza mayor, la jefa comunal espera que esta falta no deban volver a repetirla y puedan conseguir pronto más gasoil.

“No es lo mismo abastecernos 2 veces a la semana como lo hacíamos hasta ahora, que es día y medio, a veces todos los días, estuvimos desde las 14 hasta las 21 esperando el camión y no llegó a abastecer la estación”, sumó para concluir.

“Este tema me está preocupando mucho, esperemos podamos encontrar, nunca habíamos sentido bien esta falta”