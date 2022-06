Reclamos por inacción en la causa Saulo: “Corresponde al fuero Federal”

De acuerdo a lo que explicó la fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el bien jurídico vulnerado con toda esta actividad que llevaba a cabo la financiera Saulo SRL, afecta el orden financiero nacional, por lo que solicitó al Juzgado de Garantías 7 que declare la incompetencia del fuero provincial.

“La gente entienda que no estamos diciendo que no hay un delito, que no son damnificados, lo que planteamos con nuestro dictamen de incompetencia compartido por la Jueza de garantía, es que es una causa que tiene que investigar el fuero federal. Es una conducta prevista por el artículo 310 de código penal que re refiere a la captación de ahorros del público para realizar una actividad de intermediación financiera que no está autorizada”, indicó.

La fiscal señaló que la medida se tomó luego de investigar profundamente la situación denunciada por las personas, “a partir de que comenzaron a ingresar las denuncias en contra de la financiera, que son muchísimas, se han realizados muchísimas diligencias, trabajo de campo, trabajo de contadores, análisis jurídico, para determinar que estábamos ante una situación que es del fuero Federal”, sostuvo en diálogo con Telefé Salta.

Hasta el momento no hay detenidos “porque teníamos que analizar primeramente la situación de competencia para evitar posteriores nulidades. La denuncia penal no es lo único que resuelve estas cuestiones de dinero, tienen que iniciar las acciones civiles pertinentes. Nuestro objetivo es determinar si hay delito y eventualmente lograr una condena, no es el recupero de la plata y la devolución a los damnificados”.